Mil conductores de VTC protestan frente a sedes de Podemos y del PSOE

Unos mil trabajadores de vehículos de transporte sin conductor (VTC) se han concentrado hoy frente a las sedes madrileñas de Podemos y del PSOE para denunciar que ambos partidos estén hablando de ellos "como si fueran multinacionales", cuando en realidad estos conductores son "padres de familia que trabajan y tributan en España".



En la primera concentración, de unas 1.500 personas frente a la sede de Podemos en la calle Princesa, apoyados por los sindicatos UGT y SLT, portaban pancartas en las que se podía leer frases como "Nosotros damos agua, no tiramos agua"; "Déjame trabajar"; "En el futuro cabemos todos"; "Somos trabajadores, no multinacionales".



Otras pancartas decían "Que el usuario pueda elegir"; "Yo sí pago impuestos" y "Mis hijos también comen", al tiempo que coreaban gritos de "Queremos seguridad, queremos trabajar", y "No a la violencia", controlados de cerca por la policía que estableció un cordón de seguridad frente a la sede de Podemos.



Los manifestantes ocuparon un carril bus en la calle Princesa donde pusieron un pequeño escenario en una furgoneta con micrófono, desde donde los conductores han acusado a Podemos de "buscar el voto de los taxistas".



Tras ello, varios centenares de personas se han dirigido a la sede del PSOE, momento en que UGT se ha desvinculado de la marcha retirando sus carteles. En estos momentos siguen en la calle Ferraz, donde también hay amplia presencia policial y habiendo cortado solamente un carril, sin que se hayan registrado incidentes.



"Ha habido una concentración en la calle Princesa que apoyamos todos los sindicatos. Esa la ha hecho UGT contra Podemos pero nosotros la hemos apoyado. Y ahora se hace otra contra PSOE que desde el punto de vista de VTC entendemos que son causantes de la situación por la que están atravesando los trabajadores del sector que no tienen culpa ninguna del embrollo legislativo en que están metidos los políticos", ha dicho a Efe el portavoz de SLT, José María Casallas.



"Entendemos que tan culpable es Podemos como PSOE de lo que está pasando. No nos ha parecido bien que UGT quite sus carteles porque no quiera aparecer en la sede del PSOE. Si vas a Podemos también tienes que ir al PSOE, igual que cualquier partido político que tenga cualquier tipo de responsabilidad", ha añadido el sindicalista.