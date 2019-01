Los Comunes votan enmiendas que determinarán el rumbo del "brexit"

Los diputados británicos votarán hoy una serie de enmiendas a una moción del Gobierno a fin de alcanzar un consenso que determine los pasos a seguir después de que fuera rechazado el acuerdo del "brexit" (salida del Reino Unido de la UE) negociado con Bruselas.



La Cámara de los Comunes votará a partir de las 19.00 GMT una "moción neutra" del Gobierno de Theresa May y numerosas enmiendas presentadas por distintos partidos, que ayudarán a conocer dónde reside la mayoría parlamentaria a fin de desbloquear la crisis del "brexit" por la profunda polarización de la cámara baja.



El presidente de los Comunes, John Bercow, será el encargado de elegir las enmiendas que serán debatidas y votadas, si bien no son vinculantes ya que el objetivo es buscar consenso.



El pasado día 15, los diputados votaron por una gran mayoría en contra el pacto que May negoció con la Unión Europea (UE).



Entre las enmiendas de hoy figura una presentada por el conservador Graham Brady, presidente del llamado Comité 1922 -que agrupa a los diputados "tories" en el Parlamento-, que pide eliminar la cláusula irlandesa y sustituirla por un "arreglo alternativo" para evitar una frontera física entre las dos Irlandas.



Otras enmiendas que se votarán, apoyadas sobre todo por los diputados proeuropeos, buscan evitar una salida de la UE sin pacto el próximo 29 de marzo o promover un segundo referéndum.



Una enmienda multipartita impulsada por la laborista Yvette Cooper propone un proyecto de ley que retrasaría el "brexit" durante unos meses si May no consigue un acuerdo para finales de febrero.



Otra enmienda apoyada por la conservadora Caroline Spelman rechaza abandonar el bloque europeo sin un acuerdo bilateral, algo a lo que se opone la jefa del Gobierno.



La enmienda oficial del Laborismo propone votar todas las opciones posibles para evitar una salida sin acuerdo, entre ellas la opción laborista de una unión aduanera con la UE y un posible segundo plebiscito europeo.



La primera ministra celebrará hoy una reunión del Gobierno a partir de las 9.30 GMT, mientras que sobre las 11.30 GMT está previsto que Bercow dé a conocer las enmiendas que han sido elegidas para la sesión de esta tarde.



El ministro del "brexit", Stephen Barclay, será el encargado de abrir el debate sobre las 12.30 GMT y la primera ministra lo clausurará sobre las 18.30 GMT, tras lo cual empezarán las votaciones, que pueden durar varias horas.



Una vez concluidas estas votaciones, May hará una declaración final en los Comunes.



Medios británicos han revelado que la primera ministra baraja la fecha del 13 de febrero para volver a someter a votación el acuerdo del "brexit" si logra concesiones por parte de la UE, o bien para hacer una nueva declaración sobre su hoja de ruta si no ha habido avances.