Maduro y Guaidó pelean por control de activos venezolanos en exterior

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y el jefe del Parlamento y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó han emitido sendas declaraciones en las que aseguran tener el control de activos del país en el exterior, aunque es el diputado opositor quien ha logrado el apoyo internacional.



Guaidó anunció este lunes que ordenó el "traspaso" de las cuentas del país en el exterior para evitar el "saqueo", al tiempo que señaló que se inició un proceso para designar a las directivas de Citgo y Pdvsa.



"He ordenado el traspaso de las cuentas de la República al control del Estado venezolano y de sus autoridades legítimas, para evitar que continúe el saqueo y destinarlas a satisfacer los problemas", dijo Guaidó en un comunicado difundido en Twitter.



El diputado, que anunció el miércoles pasado que se atribuía las competencias del Ejecutivo y pasaba a convertirse en presidente interno, indicó que el "funcionamiento y control" de estas cuentas se someterá a la aprobación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de contundente mayoría opositora.



Adelantó que propondrá al Parlamento que tome "las medidas necesarias para garantizar la mayor transparencia" en el uso de los fondos.



Señaló que esta medida evitará que Maduro "y su banda" hagan uso de los recursos y "sigan robándose el dinero de los venezolanos".



Señaló que toma esta decisión para reactivar la industria petrolera venezolana, que pasa por un "oscuro momento" y para "garantizar que Citgo siga siendo de los venezolanos".



Maduro, por su parte, dijo esta misma jornada que tomará acciones "legales" ante las sanciones que impuso hoy Estados Unidos contra Pdvsa y su filial Citgo, empresa que, aseguró, la Administración de Donald Trump pretende "robar".



"Alerta Venezuela, los Estados Unidos, hoy, ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela", exclamó Maduro al recibir en el palacio presidencial de Miraflores a jefes diplomáticos que estaban destacados en el país norteamericano y que regresaron tras la ruptura de relaciones entre las naciones.



Las sanciones de Estados Unidos sobre Pdvsa tienen lugar dentro del proceso de presión contra el Gobierno de Maduro, al que no reconoce como presidente legítimo, según anunció el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



Las sanciones afectan a 7.000 millones de dólares en activos de Pdvsa en Estados Unidos, y de acuerdo con el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, provocarán otros 11.000 millones de dólares en pérdidas para la petrolera a lo largo del próximo año.



Maduro dijo que la medida "demuestra" que Estados Unidos persigue arrebatar a Venezuela sus riquezas naturales, y que instruyó al presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, que inicie "acciones políticas (y) legales ante tribunales estadounidenses y del mundo" en defensa de la "propiedad y riqueza de Citgo".



Los venezolanos, entre tanto, se mantienen a la expectativa ante las acciones que ha ido tomando el llamado presidente interino y se preparan para las próximas protestas que se celebrarán los próximos miércoles y sábado.



Estas protestas estarán impulsadas, además, por el hecho de que en las manifestaciones de calle de los últimos diez días han sido detenidas unas 800 personas, incluyendo "más de 80 niños" según lo denunciado este lunes por el Parlamento.



Asimismo, la diputada Adriana Pichardo cifró en 956 el total de "detenciones arbitrarias" desde el pasado 21 de enero y en 43 los muertos registrados en las manifestaciones, números que contrastan con los de las ONG Foro Penal y Observatorio de Conflictividad Social según el cual hasta el momento contabilizan 850 detenidos y 35 muertos.



Mientras tanto, el país se mantiene en el proceso de deterioro y hoy se conoció que la moneda venezolana, el bolívar, perdió un 36,82 % de su valor con respecto al dólar en la última subasta de divisas oficial (Dicom), según informó el Banco Central (BCV) en su página web oficial y superó la tasa paralela de cambio.



La puja de hoy arrojó como resultado que cada dólar se cambie en los canales regulares por 3.299,12 bolívares, con respecto a los 2.084,39 unidades del signo local que estableció la subasta del pasado viernes.