Celis revela que no había certeza de la ubicación de Julen

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha revelado que el pasado viernes, horas antes del rescate de Julen, no había "total certeza" de la ubicación del menor dentro del pozo al que cayó el día 13, aunque sí se conocía, por las declaraciones del pocero y del dueño de la finca, que habían arrojado tierra a su interior.



En una entrevista en Televisión Española, Celis ha explicado que la principal hipótesis que manejaba el equipo de rescate era que el niño estuviera en torno a los 70 metros, como ocurrió finalmente, y por eso se pidió a los mineros que trabajaran en torno a tres metros de esa cota.



La tarde del viernes, ha añadido, se reunió con ingenieros, geólogos y con la Guardia Civil para elaborar planes alternativos en el caso de que Julen estuviese más abajo de los 71 metros, aunque finalmente se encontró en ese lugar, lo que provocó que se sintieran "muy aliviados" para no alargar la "agonía" de la familia a la vez que "muy tristes" por encontrarlo muerto.



Tras desvelar que el rey le ha pedido que felicite a los componentes del dispositivo de rescate, Celis ha solicitado que se respete la labor de la Justicia para que investigue la procedencia del tapón de material que había encima del pequeño y ha dicho que las declaraciones del pocero y del dueño de la finca ante la Guardia Civil no precisaron la cantidad de tierra que habían arrojado al fondo del pozo ilegal.