Junqueras: Pregunten al PSOE a cambio de qué partida irían a la cárcel

El expresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reiterado hoy el "no" de su partido a los presupuestos del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez: "Pregunte a los socialistas a cambio de qué partida presupuestaria estarían a favor de que les encarcelen", ha señalado.



Junqueras, que se encuentra encerrado en la cárcel de Lledoners (Barcelona) a la espera del juicio que próximamente tendrá lugar en el Tribunal Supremo, se refiere a los presupuestos y a otras cuestiones de actualidad en una entrevista a RAC1 que este lunes ha difundido esta emisora de radio.



Sobre la actitud que el independentismo tiene que mantener con el PSOE y el crecimiento de la extrema derecha en España, Junqueras constata que "ni Pedro Sánchez ni el actual Gobierno español del PSOE han sido los que han pactado con la extrema derecha en Andalucía. Ellos no lo han hecho. Ellos no han homologado a la extrema derecha en Andalucía. En cambio, sí que lo han hecho Ciudadanos y el PP".



Según Junqueras, "que partidos constitucionalistas lleguen a acuerdos y pactos para distribuirse poder con un partido de extrema derecha es un hecho imposible de ver en el resto de países europeos".



El presidente de ERC admite, en este sentido, que "el PSOE defiende actitudes diferentes que el PP o Ciudadanos, y hay marcadas diferencias", pero también es verdad, matiza, "que el PSOE no ha querido dialogar sobre el derecho a la autodeterminación y esto, para nosotros, es muy importante: hablémoslo".



Junqueras considera que, en este contexto, "es normal que haya gente que se pregunte si el PSOE es igual o no que el PP y Ciudadanos en el tema del derecho a la autodeterminación. Es evidente que sí".



En este punto, reitera el "no" de ERC a los presupuestos de Pedro Sánchez, pero no lo hace de forma directa, sino devolviendo la pregunta que se le hace en la entrevista: "Hagámoslo al revés: pregunten a los socialistas a cambio de qué partida presupuestaria estarían a favor de que les encarcelen".