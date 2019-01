Guaidó ordena a los soldados no disparar ni reprimir al pueblo

El líder del Parlamento y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, dio hoy "una orden" a los militares para que no disparen ni repriman a los ciudadanos que se manifiestan en las calles para exigir el fin de la crisis en el país.



"Hoy te doy una orden: no dispares al pueblo de Venezuela, a los que de manera clara, constitucional han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. Hoy, soldado de Venezuela, te doy una orden: no reprimas manifestaciones pacíficas", dijo Guaidó tras ir a misa en la iglesia de San José en Chacao, en el este de Caracas.



Subrayó que hoy la oposición ha querido "tenderle la mano" a militares y policías al iniciar una campaña para hacerles llegar el texto de una ley que aprobó recientemente el Parlamento y que busca que los funcionarios desconozcan como gobernante a Nicolás Maduro.



Además, informó de que el vicepresidente de la cámara, Édgar Zambrano, está "organizando una reunión con víctimas y familiares" y señaló que, pese a esa ley, "no va a quedar impune el asesinato de tantos jóvenes venezolanos".



"La amnistía es para generar gobernabilidad y avanzar", recalcó Guaidó, si bien subrayó que no servirá para que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) "asesinen jóvenes".



Asimismo, pidió a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que "vea el carácter de las manifestaciones", así como lo que está sucediendo con los "jóvenes asesinados en Venezuela".



"A pesar de eso, vieron cómo vecinos y amigos se acercaron a los puestos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar), de policías,y les decían claramente: 'sabemos que reciben ordenes, pero esperamos por ti'", indicó Guaidó.



En este sentido, envió de nuevo un mensaje a los soldados de Venezuela a quienes afirmó que les siguen esperando a ellos y al "compromiso que tienen con la Constitución".