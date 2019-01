El agregado militar de Venezuela en EEUU anuncia su respaldo a Guaidó

El coronel José Luis Silva Silva, hasta ahora agregado militar de la embajada de Venezuela en Washington, anunció este sábado su respaldo al jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Juan Guaidó, quien se autoproclamó el miércoles presidente encargado del país.



"Yo, en mi posición de agregado de Defensa de Venezuela en los Estados Unidos, no reconozco al señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela", dijo Silva desde Washington en una entrevista telefónica con el diario El Nuevo Herald de Miami.



En un vídeo difundido en las redes sociales, y cuya autenticidad no pudo ser comprobada por Efe, Silva expresa su "apego a la hoja de ruta del presidente encargado Juan Guaidó".



La Casa Blanca celebró la decisión del coronel Silva en un mensaje publicado en Twitter por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Garrett Marquis.



"El agregado militar venezolano en (Washington) DC acaba de confirmar su lealtad constitucional al presidente interino, Juan Guaidó. Un ejemplo de que el papel de los militares es proteger el orden constitucional, no mantener a los dictadores y reprimir a su propio pueblo. Alentamos a otros a hacer lo mismo", afirmó Marquis.



El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles la ruptura de relaciones con EE.UU. y, como consecuencia, ordenó cerrar los consulados venezolanos en el país norteamericano y traer de vuelta al personal diplomático.



No está claro si el coronel Silva ha dejado su cargo y planea evitar cumplir con esa orden, dado que en el vídeo publicado en las redes sociales aparece con su uniforme castrense, y en su entrevista con el diario de Miami se definió todavía como agregado de Defensa.



El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) decidió apartarse de Maduro al opinar que su Gobierno "ha traicionado los principios más básicos y se ha vendido a los intereses de otros países", e instó a otros militares venezolanos a seguir su ejemplo.



"¡Ya! Dejemos a un lado la usurpación de nuestro territorio y de nuestro poder Ejecutivo. Los líderes se han hecho millonarios a costillas del pueblo. Capitanes, comandantes: tengan presentes a todos los que sufren", dijo Silva al Nuevo Herald.



"Ya está bueno. Reconozcamos al que realmente por ley es el verdadero presidente de Venezuela, Juan Guaidó", continuó.



El militar aseguró que "un gran porcentaje de los diplomáticos" venezolanos en EE.UU. "no está de acuerdo con la usurpación de Maduro, pero siempre está el temor de qué es lo que le puede pasar a la familia que tienen en Venezuela y la incertidumbre de lo que les podría pasar en un país extranjero".



Guaidó juró como presidente encargado el miércoles pasado ante cientos de miles de venezolanos que no reconocen el segundo mandato de Maduro, por haber obtenido la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos y tampoco reconocidos por numerosos países.