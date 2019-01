Venezuela rechaza convocar elecciones

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó este sábado a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU de estar "a la vanguardia" del "golpe de estado" en su país y rechazó la celebración de elecciones, como ha demandado la Unión Europea (UE).



"Estados Unidos no está detrás del golpe de estado, está a la vanguardia (...), da y dicta las órdenes, no solo a la oposición venezolana, sino a los Estados satélites" también, dijo Arreaza, tras calificar la política de Washington hacia Venezuela de "grosera intervención" y de "injerencia".



El Consejo de Seguridad de la ONU debatió hoy la crisis en Venezuela a propuesta de Estados Unidos y pese al rechazo de países como Rusia y China, después de que el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se proclamara presidente el miércoles pasado.



Arreaza también acusó al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, de haber dado "luz verde" al "golpe de estado" en un reciente vídeo en el que mostró su apoyo a Guaidó y a las manifestaciones convocadas por la oposición.



Agregó que Naciones Unidas no debería permitir el comportamiento de Estados Unidos y criticó duramente a la UE por demandar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, la convocatoria de elecciones.



"¿Europa dándonos ocho días de qué?", aseguró Arreaza, en alusión al plazo planteado a Maduro por España, Francia, Alemania y el Reino Unido para convocar comicios, pues, en caso contrario, reconocerán a Guaidó como presidente de Venezuela.



Según el ministro, Europa no tiene ninguna legitimidad para dar "plazos o ultimátum" a Venezuela.



En este sentido, preguntó por qué el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no convocaba elecciones generales, tras asumir el poder a raíz de una moción de censura a Mariano Rajoy.



"Quieren llevar a Venezuela a una guerra civil. No lo van a lograr", declaró Arreaza antes de hacer hincapié en que "en Venezuela se va imponer la paz, la tranquilidad y el entendimiento, a pesar de los muchos países que están aquí buscando una guerra".