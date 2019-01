Alemania se suma a España y Francia en su ultimátum a Nicolás Maduro

El Gobierno alemán anunció este sábado que, en caso de que no haya elecciones en Venezuela en "ocho días", reconocerá al líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.



"El pueblo venezolano debe poder decidir con libertad y seguridad sobre su futuro. Si las elecciones no se anuncian en 8 días estamos dispuestos a reconocer a Juan Guaido como 'presidente interino' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", dijo en Twitter Martina Fietz, viceportavoz del gobierno alemán.



El mensaje fue retuiteado por el propio portavoz del Gobierno, Steffan Seibert, quien ayer había anunciado que Alemania reconocería a Guaidó si no se convocaban elecciones de manera inmediata.



El ministro de Exteriores, Heiko Maas, dijo, por su parte, que Alemania no es neutral frente a la crisis venezolana si no está al lado de Juan Guaidó.