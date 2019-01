Torra considera la multa a Òmnium una "nueva embestida del Estado"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha cargado contra la decisión de la Audiencia Nacional de confirmar la multa de 200.000 euros que impuso la Agencia de Protección de Datos (AEDP) a Òmnium Cultural por tratar datos ideológicos de los ciudadanos catalanes en una gran encuesta realizada en 2014, y el dirigente catalán lo considera una "nueva embestida del Estado".

Ha recordado que cuando se produjo la llamada 'gigaenquesta' él era miembro de la Junta de Òmnium y ha asegurado sentirse "orgulloso" de la campaña.

"No conseguirán darnos miedo ni debilitarnos. ¡Continuaremos avanzando hasta la independencia!", ha sentenciado el presidente catalán.

En octubre y noviembre de 2014 la ANC y Òmnium promovieron una encuesta en Catalunya a partir de un formulario que preguntaba por el déficit fiscal, los servicios públicos y el proceso participativo del 9N.

La AEPD concluyó que se había producido una vulneración muy grave del artículo 7.2 de la LOPD, ya que las encuestas incluían anotaciones manuscritas referentes a cada una de las viviendas visitadas con indicaciones concretas (no irá a votar, no es legal, no interesa, no quiere atender, no abren, dejar a la encuesta, no quieren hacerla).

ÒMNIUM PIDE ADHESIONES

Tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional, Òmnium ha publicado en redes sociales un mensaje llamando a hacerse socio de la entidad "ante la represión".

"El Estado español confirma una multa de 200.000 euros en un intento más de debilitarnos a las puertas del juicio a la democracia", en referencia a la causa en el Tribunal Supremo contra el referéndum del 1 de octubre.