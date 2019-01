Crecen un 3,2 % los accidentes laborales, aunque bajan los mortales

La siniestralidad laboral en Andalucía aumentó un 3,2 % en el 2018 respecto al año anterior hasta sumar 103.897 accidentes, si bien se redujeron un 22 % los fallecidos en el puesto de trabajo hasta elevarse el total a 87 personas, doce de ellas en in itinere.



Estos accidentes en los desplazamientos al trabajo suponen un 14 % del total de los contabilizados en el 2018 en Andalucía y aumentaron un 3,8 %, según el balance anual de siniestralidad laboral presentado hoy por el secretario de Política Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo.



Ha achacado el aumento de los accidentes in itinere al estrés de los trabajadores y, por ello, ha pedido a las empresas que apliquen horarios flexibles de entrada y salida para reducir la tensión y las prisas por llegar al trabajo.



La construcción ha sido el sector en el que más han subido los accidentes laborales, casi un 22 %, aunque es servicios el que acaparó mayor número de accidentes, el 55 % del total, y también el que más víctimas mortales sumó (48 frente a las siete de construcción).



La principal causa de los accidentes mortales fueron en un 48 % de los casos por caídas y golpes, según el informe de la UGT.



El perfil de las víctimas es el de un hombre, de entre 50 y 59 años, y con un año de trabajo en la empresa (46 % del total), lo que indica, según el representante de la UGT, que la siniestralidad se asocia con la precariedad laboral.



En este sentido, Hidalgo ha destacado que diez trabajadores murieron en la primera semana de trabajo y dos en su primer día, lo que también ha atribuido a la falta de formación cuando un empresario hace contratos de días o semanas, a pesar de que tiene la obligación legal de dar u ofrecer la formación.



También ha llamado la atención por los accidentes mortales en empresas donde no hay representación sindical (las de menos de diez trabajadores) dado que son la mayoría de las que hay en Andalucía y contabilizaron quince fallecidos.



El responsable sindical ha reclamado al nuevo gobierno andaluz un plan de choque contra la siniestralidad laboral, en cuya elaboración participen no solo la administración y los agentes sociales sino también las mutuas y universidades, entre otras instituciones, pero que sea fruto del consenso de los sindicatos, empresarios y la Junta.



Entre las medidas, la UGT propone crear la figura del delegado territorial y/o sectorial para atender a las empresas en las que no exista representación sindical e "influir" en los centros de salud mediante un médico especialista en medicina del trabajo o formar a los de atención primaria.



El objetivo de esta propuesta es que se reconozcan más enfermedades profesionales, ya que Andalucía es la penúltima región de España en estos reconocimientos, ha apuntado.



Asimismo, la UGT reitera su petición de incrementar la plantilla de inspectores de Trabajo, ya que se creó la figura del subinspector pero sigue siendo "insuficiente" y, de hecho, se programaron el año pasado unas 500 visitas de inspección relacionadas con la prevención laboral para cerca de 300.000 empresas que hay en Andalucía.



Además, el sindicato plantea realizar una campaña en los medios y en las redes para sensibilizar a la población sobre la siniestralidad laboral que busque causar el mismo impacto que las de los accidentes de tráfico o de la violencia de género, ha expuesto Hidalgo.