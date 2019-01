La mortalidad infantil subió en Venezuela un 40 % en ocho años

La tasa de mortalidad infantil en Venezuela se incrementó un 40 % en Venezuela entre 2008 y 2016, según un estudio que publica hoy la revista científica británica The Lancet Global Health.



Desde 1950, Venezuela experimentó un "significativo declive" de la mortalidad infantil, pero esa tendencia "puede haber sido revertida por la reciente crisis económica y el incremento de enfermedades infecciosas y parasitarias", indica el trabajo.



Los investigadores estiman que en 2016 el ratio de mortalidad infantil era de 21,1 muertes por cada 1.000 nacimientos -un dato similar al que se registraba al final de la década de 1990-, mientras que en 2008 era de 15 muertes por cada 1.000 nacimientos.



The Lancet indica que el Gobierno venezolano dejó de publicar estadísticas sobre mortalidad en 2013.



"Este es el primer estudio que trata de llenar ese vacío y estimar la mortalidad infantil, utilizando datos hospitalarios y del censo posteriores a 2013", señalan los autores del estudio.



Ante la falta de datos oficiales, las estimaciones ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas "asumieron que la tendencia histórica a la baja ha continuado en los últimos años".



"Sin embargo, esas estimaciones probablemente no representan de manera fidedigna los efectos del reciente deterioro de los estándares de vida" en Venezuela, señala el trabajo.



En la investigación han colaborado expertos del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) y la Universidad Central de Venezuela, entre otros centros.



"Venezuela es el único país en Suramérica en el que ha vuelto a aumentar el ratio de mortalidad infantil a niveles de los años 90", indica en un comunicado de The Lancet la investigadora Jenny García, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos francés.



"Durante las crisis importantes, las causas más comunes de muerte son las mismas que aquellas que se reportan en los países con mayor mortalidad infantil: enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, sarampión, malaria y malnutrición severa", señala García.



"Todos esos elementos están presentes en Venezuela y ciertamente afectarán de forma negativa en el futuro a la mortalidad infantil", agrega.