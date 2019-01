Los poderes cierran filas con Maduro tras la proclamación de Guaidó

La mayoría de los poderes del Estado venezolano cerraron filas hoy con Nicolás Maduro después de que el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamara la víspera presidente, en el mayor acto de desafío al mandato del gobernante chavista desde que ascendió al poder en 2013.



Maduro, que ya ha desestimado la acción de Guaidó, acudió este jueves al Supremo, donde los magistrados le remarcaron su respaldo, solo minutos después de que lo hicieran los militares, un sector que, según el antichavismo, representa el principal soporte de la llamada revolución bolivariana.



El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, denunció que la autoproclamación de Guaidó constituye un "golpe de Estado" y un hecho "reprochable" que atenta "contra la paz de todos los venezolanos".



"Alerto al pueblo de Venezuela que se está dando un golpe de Estado contra la institucionalidad de nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo", dijo el ministro ante periodistas y acompañado por otros jerarcas militares.



Padrino, que habló en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), acusó a "factores desquiciados" de la oposición venezolana de querer "irrumpir de una manera violenta" al propiciar un gobierno de facto que, auguró, "no va a ser victorioso".



El titular de Defensa aseguró que los militares garantizarán la "paz ciudadana" y evitarán enfrentamientos entre venezolanos, en medio de las protestas antigubernamentales que se han desatado esta semana -casi todas de noche y en barriadas- y que han dejado unos 26 fallecidos, según cifras no confirmadas por el Gobierno.



"No vamos a tolerar hechos vandálicos o terroristas", agregó el ministro.



El mismo apoyo ofreció el Consejo Nacional Electoral (CNE) al exigir "respeto a la ley que regula los procesos" de votación del país y asegurar que Guaidó desconoce la Constitución al pretender asumir las competencias de la primera magistratura.



"En nuestro país, los cargos de representación popular son electos por el pueblo", dijo la jefa del órgano, Tibisay Lucena, al leer una declaración ante periodistas.



En tanto que el titular de la Fiscalía, Tarek Saab, condenó "la vergonzosa pretensión" de Guaidó de "dar un golpe de Estado y querer formar un gobierno paralelo al legal y legítimamente constituido", sin anunciar acciones legales contra el opositor, como ha sugerido Maduro que deben proceder los órganos de justicia.



En su pronunciamiento, Saab criticó que el Parlamento no reconozca "la legalidad y legitimidad del resto de los poderes públicos".



"Miembros de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) han venido solicitando ilegalmente la intervención de gobiernos extranjeros que son enemigos del pueblo (...) a fin de desconocer al gobierno legal y legítimamente constituido de Nicolás Maduro", dijo el fiscal al leer un comunicado ante periodistas.



Por su parte, Maduro aseguró esta misma jornada que está "de acuerdo" en retomar los diálogos con la oposición, una propuesta que lanzaron ayer los Gobiernos de México y Uruguay.



"El Gobierno de México y el Gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela (...), les digo públicamente (que) estoy de acuerdo", dijo Maduro en el discurso que ofreció ante el Supremo.



Maduro se impuso con holgura en las elecciones de mayo pasado, a las que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlas "fraudulentas".



Por ello, el antichavismo considera que el líder chavista "usurpa" la Presidencia ya que su segundo período de 6 años es "ilegítimo", y que por tanto el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de varios artículos de la Carta Magna.



Pero el CNE arguyó hoy que el sistema de votaciones en el país es "transparente, confiable (y) rigurosamente verificable en todas sus fases", razón por la cual Maduro "ejerce de manera legítima" la Presidencia.



Hoy Guaidó no hizo apariciones públicas y una fuente de su equipo de trabajo dijo a Efe que está a "buen resguardo" pero mantendrá "en reserva" el lugar de su ubicación.