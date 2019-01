González Pons acusa a Sánchez de frenar que la UE reconozca a Guaidó

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha dicho hoy que España está "frenando" que la UE reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y ha dicho tener la sensación de que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere que Nicolás Maduro sea derrotado.



En una entrevista en RNE, González Pons ha advertido de que la posición de la Unión Europea está "detenida", porque el Gobierno español "no da el paso adelante".



Según el eurodiputado, en la UE se le reconoce una interlocución preferente con los países latinoamericanos y se le supone una experiencia que otros países comunitarios no tienen.



Por eso, ha incidido, en Europa "están asombrados con que España no sea la que esté encabezando y exigiendo a todo el mundo el reconocimiento de Guaidó y el impulso de la democracia en Venezuela".



"La Unión Europea está esperando a que España dé ese paso y que lo impulse y lo que está sucediendo es lo contrario: está frenando que la UE reconozca a Guaidó y tengo la sensación de que el Gobierno no quiere que Maduro sea derrotado", ha señalado.



Ha recalcado que la posición de la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, es la del ministro español Josep Borrell.



Pero ha asegurado que "el Gobierno español, junto con Maduro, va a ser derrotado el jueves que viene en el pleno", donde sin necesidad de los votos de los socialistas españoles hay mayoría suficiente para que las instituciones comunitarias reconozcan al presidente de la Asamblea Nacional venezolana como presidente legítimo del país.



Ha destacado que, ante la "ausencia" y "renuencia" del Gobierno español, los eurodiputados del PP han tomado la iniciativas y han presentado una propuesta de debate con resolución que se votará el próximo jueves en el Parlamento Europeo.



En esta propuesta, se pide que el Parlamento Europeo, al resto de instituciones comunitarias y a los Estados miembro reconozcan la legitimidad de Guaidó como presidente de Venezuela para un mandato provisional y solo para convocar elecciones libres.