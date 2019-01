El mundo pide una salida pacífica en Venezuela

Gobiernos y organismos internacionales coincidieron este jueves en pedir una salida pacífica a la crisis en Venezuela, después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente, decisión respaldada por varios países, y en medio de las protestas que ya han causado al menos 26 muertos.



China y Rusia, países que han hecho importantes inversiones en Venezuela y que tienen como garantía las reservas petroleras del país sudamericano, expresaron su respaldo al presidente Nicolás Maduro y rechazaron toda injerencia en los asuntos internos.



El presidente ruso, Vladímir Putin, quien habló por teléfono con Maduro, denunció que "la destructiva injerencia exterior pisotea burdamente las normas universalmente aceptadas del derecho internacional" y abogó por un "diálogo pacífico".



México y Uruguay, que defienden el orden democrático y la no injerencia en los asuntos internos de los países, presentaron una iniciativa a Venezuela para que las partes, Gobierno y oposición, reanuden el diálogo y lleguen a una salida pacífica, la cual ya fue aceptada por Maduro.



EE.UU., que fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo que llevó a Maduro a romper las relaciones diplomáticas, solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para el próximo sábado sobre la crisis en el país sudamericano.



Además, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, volvió a advertir a Maduro sobre cualquier decisión para "usar la violencia y reprimir una transición pacífica".



Precisamente este jueves, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó de que ya son 26 los muertos registrados en medio de las protestas antigubernamentales de las últimas horas.



La Organización de Estados Americanos (OEA) abordó este jueves la situación en Venezuela en medio de un clima de máxima tensión y división en la región, en la que 16 países, de los 34 que integran el ente, pidieron que se garantice la seguridad de Guaidó y de toda la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, de mayoría opositora.



El embajador de México ante la OEA, Jorge Lomonaco, solicitó a la Secretaría General "una declaración jurídica detallada" sobre el estatus de Venezuela en el ente continental y que explique cuáles pueden ser las "consecuencias para el futuro funcionamiento" del organismo.



El Salvador dijo que "desconoce" a Guaidó como "presidente interino de Venezuela" y abogó por el diálogo para resolver la "situación" sin "injerencia extranjera".



El presidente de Bolivia, Evo Morales, reiteró el apoyo a su aliado Maduro y recordó que "hace tiempo que América Latina superó la oscura etapa de las dictaduras impulsadas y dirigidas por EE.UU.".



Los mandatarios de Colombia, Iván Duque, y de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguraron desde Davos (Suiza) que comparten el deseo de que "regrese la democracia" a Venezuela, tras reafirmar su apoyo al opositor Guaidó, como también lo hizo el Grupo de Lima.



El jefe de Estado de Costa Rica, Carlos Alvarado, advirtió de que "lo que pasa en países como Venezuela y Nicaragua tiene impactos que trascienden sus fronteras", de tipo migratorio, económico y social y abogó por una solución democrática a través de elecciones libres.



El presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien ya expresó su respaldo a Guaidó, dijo que analiza con su Gabinete la situación con Venezuela y que por el momento la embajada argentina en Caracas funciona con "relativa normalidad".



El Gobierno de Chile está estudiando la situación del embajador de Venezuela en Santiago, Arévalo Méndez, para quien baraja varios escenarios que de momento prefiere no hacer públicos.



El mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que lo ocurrido en Venezuela busca "dar legitimidad al presidente interino (Guaidó), lo que va a permitir la viabilidad hacia un sistema pleno, democrático, de tolerancia, de respeto a los derechos humanos".



El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, expresó la "fuerte preocupación" de su Gobierno ante el riesgo de una escalada de violencia en Venezuela y apostó por un "proceso democrático" que garantice la voluntad popular.



El Vaticano dijo que "apoya todos los esfuerzos que permitan ahorrar ulterior sufrimiento a la población" de Venezuela y señaló que el papa, que se encuentra en Panamá, sigue "de cerca la situación y reza por las víctimas".



La Asociación de Industriales Latinoamericanos expresó su respaldo al pueblo venezolano y aseguró que la libertad y la democracia son requisitos fundamentales para el desarrollo económico y social de la región.



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que "hay que respetar a quienes salieron de las urnas. Si no se respetan no es democracia sino una mentalidad totalitaria", al respaldar a Maduro.



El ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, afirmó que Maduro ya "no es el líder legítimo del país" y aseguró que el presidente de la Asamblea Nacional es "la persona adecuada" para sacar "adelante" a Venezuela.



El Parlamento Europeo anunció que celebrará en la sesión plenaria de la próxima semana un debate sobre la situación en Venezuela y aprobará una resolución de urgencia.



El ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, declaró que el Ejecutivo de Nicolás Maduro "tiene que entender que su hora acabó" y que "es necesario" realizar elecciones "justas y libres" lo antes posible.