Otra deserción en Podemos: Cañamero no se presentará, volverá al campo

El diputado por Jaén de Unidos Podemos, Diego Cañamero, ha anunciado que no volverá a presentarse a las próximas elecciones como candidato y que volverá al campo para jubilarse con 65 años.



Cañamero, en una comparecencia en Jaén para informar sobre los acuerdos alcanzados en materia de empleo que afectan a los trabajadores del campo, ha asegurado que estos años como diputado han sido una experiencia enriquecedora pero que no repetirá porque tiene una percepción del Congreso de los Diputados como de un circo.



Asimismo, ha añadido que cuando deje el Congreso tendrá 63 años y que entonces seguirá trabajando otros dos años más para jubilarse dentro del Régimen Especial Agrario, con una pensión aproximada de unos 600 euros.



Ha puntualizado que aunque ahora su sueldo como diputado es de 5.000 euros, él solo cobra 1.300 porque el resto lo dona, al tiempo que ha criticado la forma de actuar de algunos diputados porque "cuando cobras 5.000 euros al mes, pisas alfombra roja y te regalan el móvil no te acuerdas del que gana 800 euros".



Además, Cañamero ha pedido un cuerpo de inspectores de trabajo específico para el campo y ha anunciado que en los próximos días Unidos Podemos presentará una Proposición de Ley sobre la reforma de protección por desempleo, medidas laborales y Seguridad Social de los trabajadores del campo.



Se trata, según ha explicado, de una iniciativa que ya ha comunicado tanto a la ministra como a los sindicatos CCOO y UGT, con los que se han mantenido reuniones y "se ha llegado a un acuerdo de mínimos".