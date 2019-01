Organizan vigilia para dar fuerza a Julen, sus padres y los mineros

Juan José Cortés, padre de Mari Luz, la niña asesinada en Huelva en 2008, ha anunciado que a las 20.30 horas se celebrará en Totalán (Málaga) una vigilia "para que Dios obre ese milagro y le dé fuerzas a los mineros, a Julen y a sus padres".



Cortés, que acompaña a la familia del menor que cayó en un pozo el pasado 13 de enero, ha afirmado a los periodistas que los padres de Julen "están fuertes, afrontando este último tramo con mucha fuerza" y "no han perdido la esperanza en ningún momento".



También ha apuntado que están "molestos e indignados por todas las injurias, calumnias y basura que se está arrojando a través de algún medio de comunicación, que manchan la imagen de los medios en España y hacen daño a la familia".



"Han vertido una información totalmente falsa, es incierto lo que se ha dicho y se tomarán medidas judiciales contra los medios de comunicación y las personas que han vertido en las redes sociales injurias y mentiras contra la familia", ha advertido Cortés.



Ha pedido que se tenga en cuenta que "Julen todavía no aparecido y esto le hace mucho daño a la familia" y ha rogado el "máximo respeto", porque "es una familia que tiene a su hijo metido en un pozo desde hace once días y todavía no lo han sacado".



"Lo único que nos tiene que preocupar es sacar a Julen de donde está, y lo demás luego se tendrá que ver, pero José (el padre de Julen) está dispuesto a llevar a los tribunales a cualquier persona que haya vertido cosas contra su familia", ha insistido.



Al preguntársele si los padres están en contacto con la brigada de salvamento minero desplazada desde Asturias, Cortés ha señalado que "los mineros deben estar aislados de todo y preocupados de su trabajo", en el que son "muy profesionales".

