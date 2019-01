Casado: Sánchez no reconozca a Guaidó por ser rehén de Podemos

El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado de "lamentable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no reconozca como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó por ser rehén de sus socios "podemitas financiados por la narcodictadura venezolana".



Casado ha advertido de que España no puede "quedar al margen" de lo que es "una ola de reivindicación de la libertad y democracia" en Venezuela y ha considerado como una "vergüenza nacional" que Sánchez esté Davos (en el Foro Económico Mundial) para intentar "eludir" su responsabilidad.



Además, ha criticado lo "insólito" de que Podemos "rete" por Twitter a Sánchez para que no dé su apoyo a Guaidó, diciendo que no puede reconocerlo porque lo que quiere EEUU es su petróleo, cuando es un partido que "ha sido financiado, de forma probada con facturas muy abultadas" por Venezuela.



"No solo hay que reconocer este Gobierno interino, sino que hay que acabar con estos partidos españoles que legitiman lo que es ya una opresión y una miseria absolutamente intolerable", ha afirmado el líder del PP.



Casado se ha preguntando a quién no hay que hacer "seguidismo", como ayer dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y ha dicho no entender que los socialistas puedan justificar la "dictadura" de Maduro, que ha comparado con la de Pinochet, en Chile o Videla en Argentina.



El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció ayer que asume las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo", y Casado pidió a Sánchez que lo reconozca como "presidente legítimo de Venezuela".