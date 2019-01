Ascienden a 26 las muertes en escenarios de protestas en Venezuela

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó hoy de que subió a 26 el total de muertes ocurridas en medio de las protestas antigubernamentales de las últimas horas.



"Hasta las 2.00pm (18.00 GMT) se confirman 26 personas asesinadas en protestas. Este balance solo incluye a víctimas con identificación confirmada", señala un mensaje de la ONG difundido en la red social Twitter.



Una fuente de la Fiscalía había dicho antes a Efe que se investigaban seis muertes en escenarios de protestas y que en la parroquia de Sucre, en el oeste de Caracas, dos personas perdieron la vida en las últimas horas "en hechos que no involucran a funcionarios del orden público" y que ya estaban siendo investigados por fiscales.



Además, el Ministerio Público investiga cuatro muertes registradas "en el marco de saqueos" en el estado de Bolívar, limítrofe con Brasil, también en las últimas horas, en las que esa entidad regional ha registrado numerosas manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.



El joven Alixon Pizani, de 16 años, es una de las víctimas y fue herido con arma de fuego anoche en Caracas, informó el OVCS.



Medios locales aseguran que las víctimas de Bolívar también recibieron disparos mientras participaban en saqueos.



Por su parte, la gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, indicó a través de la red social Twitter que cinco personas recibieron disparos y dos de ellas murieron tras presentar "heridas a nivel de tórax y de región axilar".



Los hechos violentos de Táchira se registraron hoy en medio de una protesta antigubernamental en su capital, San Cristóbal, que había sido convocada por la oposición para señalar la "ilegitimidad" de Nicolás Maduro.



Cientos de miles de venezolanos salieron hoy a las calles en todo el país para protestar contra el jefe del Estado, al que consideran un "usurpador" tras haber obtenido su reelección en unos comicios tildados de fraudulentos y no reconocidos por numerosos países.



Esta misma jornada, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente de Venezuela ante miles de seguidores en Caracas, lo que desató manifestaciones de sus seguidores.