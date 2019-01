Guaidó recibe el respaldo de la mayoría de los Gobiernos de América

El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, recibió un contundente respaldo de la mayoría de los Gobiernos de América, de la OEA y de la Unión Europea, después de que el opositor se autoproclamara presidente del país.



La agitada jornada en Venezuela comenzó con varias manifestaciones de la oposición para rechazar la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, que también fueron replicadas en otras ciudades del mundo, y que han contado con el respaldo de EE.UU. y varios países de la región.



El pasado 10 de enero Maduro tomó posesión de su segundo mandato después de unas elecciones celebradas en mayo de 2018 que no fueron reconocidas por la mayoría de la oposición que no participó en los comicios y la mayor parte de la comunidad internacional.



El primero en respaldar a Guaidó como presidente legítimo "interino" de Venezuela fue el mandatario de EE.UU., Donald Trump, un paso con el que pretende aumentar la presión contra el Gobierno de Maduro.



Asimismo, Trump advirtió de que "todas las opciones están sobre la mesa" para responder en caso de que Maduro no acepte entregar el poder, a lo que el presidente venezolano respondió con la orden de romper relaciones con EE.UU. y dio 72 horas para que los diplomáticos dejen la embajada en Caracas.



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que el "reloj" sobre la salida de Venezuela del organismo se paró "ya" desde el momento en el que Guaidó se autoproclamó presidente interino.



"Primero nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y obviamente nuestro respaldo y nuestro apoyo para que realice los trabajos de democratización y reinstitucionalización del país que son fundamentales", afirmó.



Once países del Grupo de Lima, todos menos México, expresaron su reconocimiento a Guiadó y apoyaron "el inicio del proceso de transición democrática en el marco de su Constitución a fin de realizar nuevas elecciones en el más breve plazo con la participación de todos los actores políticos".



En un comunicado conjunto, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú instaron a que "se garantice el Estado de Derecho, los derechos fundamentales de las personas y la paz social".



El Gobierno de Brasil anunció que apoyará "política y económicamente" el proceso de transición en Venezuela "para que la democracia y la paz social regresen" a ese país.



Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, país que rompió relaciones con Venezuela, expresó "su apoyo" a Guaidó y dijo que podían contar con su Gobierno "para abrazar de nuevo la libertad y la democracia".



Ecuador "augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes con amplia observación internacional e inaugure así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país", dijo el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, en un video.



Puerto Rico felicitó a Guaidó y dijo que de esta forma se une a la reclamación "de la inmensa mayoría de los Gobiernos del hemisferio americano" y de la mayoría de los venezolanos.



La Unión Europea (UE) expresó su "total apoyo" a la Asamblea Nacional como la institución elegida democráticamente en Venezuela y llamó a iniciar "inmediatamente" el proceso para celebrar unas elecciones "creíbles".



El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, subrayó la importancia de "preservar la unidad de acción" de la UE frente a Venezuela, para lo que pidió un "debate rápido" de todos los responsables de Exteriores del bloque.



El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el colombiano Luis Alberto Moreno, expresó el interés de esta institución por "trabajar" con el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.



Por el contrario, México, Bolivia y Cuba reconocen como único presidente a Maduro, mientras que el Gobierno de Uruguay no quiso adoptar una posición sobre ese asunto.