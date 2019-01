EE.UU. resta valor a la orden de Maduro sobre sus diplomáticos

Estados Unidos afirmó que la orden del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, para que los diplomáticos estadounidenses abandonen su país "no significa nada", ya que Washington ya no le considera presidente legítimo.



"La orden (de salida de los diplomáticos estadounidenses) no significa nada", dijo a Efe un alto funcionario del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, que pidió el anonimato.



Maduro anunció que el personal diplomático de EE.UU. que vive en Venezuela tenía 72 horas para abandonar el país, después de que Trump reconociera al titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de la nación.



"He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el Gobierno imperialista de los Estados Unidos", dijo Maduro desde la sede presidencial.



El Departamento de Estado guardó silencio sobre el anuncio de Maduro.



El senador republicano Marco Rubio, quien se reunió este martes con Trump y le instó a reconocer como presidente a Guaidó, recomendó hoy al Departamento de Estado que no mueva a sus diplomáticos de Venezuela.



"Maduro no tiene autoridad legal para romper relaciones con Estados Unidos o expulsar a nuestros diplomáticos. La autoridad legal la tiene el presidente @jguaido (Guaidó), que ha pedido a EE.UU. y a otras naciones que se queden en Venezuela. EE.UU. no debería obedecer esta exigencia ilegítima", tuiteó Rubio.



Venezuela vive una situación de incertidumbre política desde que el pasado 10 de enero Maduro volviera a tomar posesión de su cargo después de unas elecciones celebradas el pasado mayo y no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional.