Borrell pide "preservar la unidad de acción" de la UE ante Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha subrayado la importancia de "preservar la unidad de acción" de la Unión Europea ante la crisis institucional de Venezuela, para lo que ha pedido un "debate rápido" de todos los ministros de Exteriores de la unión.



Borrell ha hecho estas declaraciones al ser preguntado en un foro sobre el futuro de Europa por la autoproclamación como presidente interino del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.



El ministro ha comentado que, antes de nada, es importante recabar información sobre lo que está ocurriend,o ya que "no se pueden tomar decisiones en caliente y sin estar bien informados", pero sí ha advertido de que "no vamos a hacer seguidismo de nadie. De nadie".



De la misma opinión ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, quien participaba en el debate junto a Borrell y quien ha subrayado que "es muy importante tener la información necesaria y que hagamos la coordinación europea".



"Es muy importante que la unidad de acción en Europa no sea sólo un principio sino una orientación práctica", ha subrayado Santos Silva.



En cuanto al hecho de que Estados Unidos haya reconocido a Guaidó como presidente legítimo, Santos Silva ha sido claro: "para nosotros no es bastante que los Estados Unidos lo reconozcan".



Por su parte, Borrell ha tenido que excusarse del debate, ya que se encontraba recibiendo numerosas llamadas telefónicas tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del embajador de Estados Unidos en España y de ministros de Exteriores europeos, según ha explicado.



Así, ha comentado que estaba circulando "un montón de información y mucha será 'fake" sobre la situación en la que se encontraría el presidente de la Asamblea Nacional y qué países estaban reconociendo su autoproclamación.



Borrell ha comentado como, junto con Santos Silva, había advertido en varias ocasiones a sus colegas europeos de que la UE debía llevar a cabo "alguna actuación porque en Venezuela podía provocarse una crisis que no se sabe en qué puede derivar".



"Por lo general, cuando ocurren estas cosas, el poder determinante lo acaba teniendo el Ejército, que no sabemos dónde está", ha remarcado.