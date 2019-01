Un taxista y un policía, heridos leves en incidentes en Ifema

Un taxista y un policía han resultado heridos leves en incidentes registrados en el reciento ferial de Ifema de Madrid, donde los Reyes inaugurarán la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en el marco de la tercera jornada de la huelga del taxi.



Según han informado a Efe fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, un taxista ha dado un puñetazo en la cabeza a un agente, que ha sido trasladado al hospital de Nuestra Señora de América.



El taxista ha resultado herido leve con un brecha en la cabeza después de que los agentes usaran la fuerza cuando un grupo de huelguistas que intentaba acceder al recinto ferial por el acceso Norte y ha sido atendido en el lugar por los efectivos del Samur-Protección Civil.



Cientos de taxistas se han situado tras una pancarta con el lema "El taxi de Madrid exige que se cumpla la ley", junto a un cartel en el que se puede leer "En España no hay democracia, ni hay separación de poderes, ni representación del ciudadano. El Estado de partidos destruye la nación. Periodo de libertad constituyente ya".



Los participantes han coreado consignas como "Menos corrupción, más solución", "Apoya Letizia tu abuelo era taxista", "Manos arriba esto es un atraco", "PP y VTC la misma mierda es", "Cucaracha el que no bote es", "En esta historia hay puertas giratorias", "Ni un paso atrás", "Más regulación, menos corrupción" o "Somos taxistas, no terroristas".



En declaraciones a los periodistas, el responsable de Comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Funes, ha acusado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, de actuar "en venganza" hacia su partido por no llegar a acuerdos con el sector del taxi.



Funes ha expresado la "desilusión" del colectivo por el fracaso de la segunda reunión que anoche mantuvieron en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.



Ha considerado que el principio de acuerdo que la Generalitat de Cataluña ha alcanzado con los taxistas de Barcelona es "el mínimo" que necesita el sector.