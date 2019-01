El PSOE rompe el pacto de gobierno con Ciudadanos en Mijas

El PSOE ha roto este martes el pacto de gobierno que mantenía con Ciudadanos en Mijas (Málaga), la alcaldía más importante de la formación naranja en España, por el incumplimiento de proyectos prometidos por el alcalde, Juan Carlos Maldonado (Cs), según el portavoz socialista, José Antonio González.



La situación de ruptura llega tras la propuesta "abierta" que hizo el pasado viernes el PSOE a Ciudadanos en la reunión del seguimiento del pacto, que incluía doce puntos para negociar, para lo que dio un plazo de 48 horas, y coincide con el nuevo escenario político a nivel andaluz, que ha elevado a Juanma Moreno a la presidencia de la Junta el apoyo de Cs.



La propuesta recogía doce puntos, en su mayoría iniciativas que ha prometido el regidor en comparecencias públicas, ha declarado González, como "la residencia de mayores, la escuela infantil de Mijas Pueblo, la limpieza, la seguridad, las ayudas sociales, la gestión pública del deporte o la piscina terapéutica de La Cala de Mijas".



Ha reconocido que algunas de estas iniciativas no estaban incluidas en el "acuerdo programático" que firmaron ambas formaciones para formar gobierno en 2016, pero ha señalado que "obviamente son puntos a los que el alcalde y su equipo de gobierno se ha comprometido públicamente".



"Hemos esperado al fin de semana, no hemos tenido ningún contacto, nos hemos ido al lunes, no hemos tenido ningún contacto, y por lo tanto, irremediablemente, hemos captado el mensaje por parte de nuestro socio minoritario y hoy hacemos pública nuestra decisión de abandonar el equipo de gobierno y pasar a la oposición", ha aseverado.



González ha criticado que "el partido veleta de Maldonado, en apenas estos dos años, se ha ido escorando más y más a la derecha, dejando a un lado las prioridades de los vecinos y anteponiendo sus intereses electorales y de partido", ya que "toda esta situación se ha provocado casualmente justo después del anuncio del pacto regional entre las derechas de PP, Ciudadanos y Vox".



Aun así, no ha relacionado la ruptura con el voto en contra el pasado viernes para el nombramiento del consejero delegado de Mijas Comunicación, cuya representación iba a recaer en un miembro del grupo socialista, ni con la situación política que se vive a nivel autonómico, pero "casualmente coincide con una nueva política de pactos que ha iniciado Ciudadanos en Andalucía".

El partido veleta de Maldonado, en apenas estos dos años, se ha ido escorando más y más a la derecha, dejando a un lado las prioridades de los vecinos y anteponiendo sus intereses electorales y de partido