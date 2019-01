Torrent y ERC desconocían el recurso de Puigdemont al Constitucional

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y ERC no tenían conocimiento del recurso de amparo que el expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la Mesa de la cámara catalana de retirarle el voto delegado.



Según han asegurado este martes tanto fuentes republicanas como de la Presidencia del Parlament, ni Torrent ni Esquerra fueron avisados por parte de JxCat de un recurso que, para los republicanos, "cuesta entender", además de considerar que no es técnicamente necesario ni imprescindible para acudir más adelante a instancias internacionales, como defiende Junts per Catalunya.



Según dichas fuentes republicanas, JxCat transmitió a ERC y Torrent que en el recurso contra el auto del Tribunal Supremo, el presentado por todas las defensas de los afectados, había una referencia "sin importancia" al acuerdo de la Mesa de retirarles el voto delegado, pero en ningún caso JxCat avisó que presentaría un recurso "de más de cincuenta páginas" contra ese acuerdo.



Los republicanos contradicen de esta manera la versión de Junts per Catalunya, grupo que ha insistido hoy en que Torrent estaba plenamente al corriente y que se trata de una cuestión "técnica", pues es "imprescindible" para que Puigdemont pueda proseguir el recorrido legal contra el juez Pablo Llarena en los tribunales internacionales.