Citan a 31 exjefes de FARC para declarar por secuestros

La Justicia Especial para la Paz (JEP) citó hoy a 31 exjefes de la antigua guerrilla de las FARC para que declaren en el caso abierto por ese tribunal para investigar los secuestros cometidos durante el conflicto armado en Colombia.



"La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas de la JEP ordenó a los 31 miembros del Estado Mayor de las extintas FARC rendir versión voluntaria en el marco del caso 001", manifestó la magistrada Julieta Lemaitre en una rueda de prensa.



Ese tribunal fue creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, convertida ahora en partido político, y se encarga de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado del país.



En el "caso 001" se investigan los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2002 con base en informes de la Fiscalía.



Las versiones de los líderes de la desmovilizada guerrilla se llevarán a cabo entre los próximos 14 de febrero y 27 de mayo, y serán entregadas a las víctimas para que "puedan hacer observaciones y aportar pruebas dentro del caso".



Las audiencias que serán privadas, se realizarán de forma individual y colectiva.



En las primeras de ellas, los exlíderes de las FARC tendrán que asistir personalmente para responder "sobre su participación directa o no, en la planeación y ejecución de los hechos y conductas relatados en los informes del caso 001".



En las declaraciones colectivas deberán detallar la participación de las FARC como grupo armado en la comisión de estos crímenes, agregó la magistrada.



Si los citados no asisten a la declaración, los magistrados de la Sala de Reconocimiento deberán "analizar las circunstancias y condiciones del incumplimiento y luego establecer consecuencias".



En julio del año pasado los líderes del partido FARC, entre ellos su máximo jefe, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como "Timochenko", asistieron a la JEP para responder sobre esos secuestros.



Ese día también asistieron Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada e Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en La Habana, donde se desarrollaron los diálogos durante más de cuatro años.



No obstante, el paradero de Márquez se desconoce desde julio de 2018 cuando no asumió un escaño como senador por el partido FARC y se juntó a otros desmovilizados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en el departamento de Caquetá (sur).



Además de los secuestros, la JEP indaga sobre la violencia en tres municipios del departamento de Nariño y los "falsos positivos", como se conoce en el país el asesinato de civiles para presentarlos como bajas en combate.



De igual forma, investiga los hechos violentos ocurridos entre 1986 y 2016 en la región del Urabá (noroeste) y los crímenes cometidos en varios municipios del departamento del Cauca (suroeste).