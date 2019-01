May presenta en los Comunes el "plan B" del "brexit"

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, presenta hoy en la Cámara de los Comunes su plan alternativo del "brexit", tras el rechazo parlamentario al acuerdo negociado con la Unión Europea (UE).



Este "plan B" será votado el próximo 29 de enero, al término de un debate que durará varias horas y cuando se espera que los diputados presenten diversas enmiendas.



La jefa del Gobierno dará a conocer hoy su nueva hoja de ruta a partir de las 15.30 GMT, después de haber mantenido en los últimos días contactos con líderes de otros partidos y los ministros.



El acuerdo negociado entre Londres y Bruselas fue rechazado de manera abrumadora por los Comunes el pasado día 15, semanas antes de que se materialice el "brexit", el próximo 29 de marzo.



Los medios británicos destacan hoy que May parece empeñada en defender su acuerdo y hace esfuerzos para resolver la salvaguarda o "garantía" diseñada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas, algo rechazado por los conservadores más euorescépticos y los aliados del Partido Democrático Unionista (DUP) norirlandés.



Al parecer, May quiere demostrarle a la UE que su acuerdo puede ser aprobado por el Parlamento si se retira la salvaguarda, ya que de esa manera tendría el apoyo de los rebeldes "tories" y del DUP.



La salvaguarda es rechazada por los diputados porque temen que deje atado al Reino Unido a las estructuras del bloque europeo en contra de su voluntad, en caso de que Londres y Bruselas tarden más de lo esperado en sellar un acuerdo comercial durante el periodo de transición -del 29 de marzo de 2019 a finales de 2020-.



La primera ministra mantuvo el domingo contactos con sus ministros de cara a la presentación hoy de su "plan B".



De acuerdo con la prensa, el nuevo plan de May consistiría en firmar con la República de Irlanda un tratado bilateral que permita eliminar la salvaguarda del acuerdo negociado con Bruselas.