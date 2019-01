Pompeo asegura que EE.UU. no se marcha de O. Medio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró hoy que "en absoluto" su país se marcha de Oriente Medio, pese a la retirada de las tropas de Siria.



"No, en absoluto. Somos una fuerza por el bien. La noción de marcharse francamente no capta lo que la Administración de (Donald) Trump pretende hacer. Esto es proteger a los estadounidenses, y haremos las cosas necesarias para protegerlos", dijo Pompeo en una entrevista al conglomerado multimedia Sinclair Broadcast Group.



Pompeo respondía así a una pregunta sobre si EE.UU. se va a marchar de Oriente Medio, después de que el mes pasado Trump anunciara una retirada de los efectivos desplegados en Siria, tras proclamar la derrota contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI.)



En la entrevista, el jefe de la diplomacia estadounidense consideró que ese repliegue es un cambio "táctico" y aseguró que no afectará al resto de fuerzas destacadas en otras partes de Oriente Medio.



"Todavía tenemos un gran alcance allí -agregó-. Tenemos la capacidad de hacer esto, y lo más importante, tenemos la indicación de nuestro comandante, el presidente Trump, de continuar con esta lucha".



"Al tiempo que estamos sentados aquí, incluso al tiempo que estamos sentados en esta sala, la campaña en Siria contra el EI continúa", subrayó.



En ese sentido, afirmó que EE.UU. es "serio" en la lucha contra el EI en Siria: "Tenemos fuerzas por la región que seguirán atacando al EI en la propia Siria, pero también en el oeste de Irak, como corresponde. En todo el mundo, esta Administración está resuelta a acabar con esta amenaza del terrorismo", indicó.



Precisamente hoy, el exenviado de EE.UU. para la coalición internacional contra el EI Brett McGurk, que renunció el mes pasado, dijo que su país no tiene ningún plan para lo que venga después de la retirada de sus fuerzas de Siria.



"Créame no hay ningún plan para lo que venga después. Ahora no tenemos un plan. Esto aumenta la vulnerabilidad de nuestras fuerzas", lamentó en una entrevista a la cadena CBS McGurk, que dimitió por su desacuerdo con la decisión de Trump de replegar a los soldados de Siria.



Desde septiembre de 2014, meses después de que el EI proclamara un califato en Siria e Irak, EE.UU. ha participado en operaciones en Siria a la cabeza de la coalición internacional contra los extremistas.