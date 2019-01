El Eurogrupo empieza a dar forma al presupuesto de la eurozona

Los ministros de Economía y Finanzas de los países del euro (Eurogrupo) celebran este lunes su primera reunión del año centrados en empezar a diseñar el instrumento presupuestario para la eurozona acordado en diciembre y en buscar una salida al bloqueo político del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.



Después de que los líderes de la Unión Europea adoptasen en diciembre decisiones para reforzar la eurozona frente a futuras crisis, los ministros debatirán mañana cómo llevarlas a la práctica.



Empezarán por el denominado presupuesto para la eurozona, un instrumento cuya dotación no se ha precisado, que se enmarcaría dentro del presupuesto de la UE y serviría para fomentar la competitividad y reducir las diferencias entre países, pero no para estabilizar la economía de los Estados en crisis.



La cuestión está en un "estado muy embrionario" y el objetivo hasta junio es acordar a qué se destinarán los fondos, cómo se financiará y cómo se gobernará el mecanismo, indican fuentes del ministerio de Economía español.



Asimismo, intentarán por enésima vez dar un empujón al Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés), un fondo común que protegería los depósitos de menos de 100.000 euros en toda la eurozona.



La propuesta lleva años estancada por la oposición de algunos Estados, en particular Alemania, que temen acabar pagando por los desmanes de la banca en otros países.



En esta ocasión, la estrategia es ampliar el debate de modo que, junto al EDIS, se negocien otras medidas orientadas a reducir los riesgos de la banca que ayuden a convencer a los países más reacios para ir avanzando por fases.



Estas etapas podrían pasar por el tratamiento de la exposición al riesgo soberano o la creación de un activo seguro europeo, según las mismas fuentes.



Para ello, se constituirá un grupo de trabajo de alto nivel con el objetivo de pactar en junio un calendario de actuación que hasta ahora ha sido imposible conseguir.



Además, la Comisión presentará a los ministros su propuesta para reforzar el euro como divisa global frente al dólar y se pondrá en marcha el proceso para sustituir al economista jefe del Banco Central Europeo, Peter Praet.



La ministra de Economía española, Nadia Calviño, participará en el encuentro, que será además el primero desde que el Consejo de ministros aprobó los Presupuestos Generales de 2019 y los presentó en el Congreso.



Fuentes de Economía indican que Calviño no tiene ninguna reunión bilateral oficial prevista con el Ejecutivo comunitario, si bien no descartaron que puedan tratar el tema en los márgenes del Eurogrupo.



No obstante, apuntan que la Comisión conoce las cuentas a través de los contactos a nivel técnico que vienen manteniendo y ahora espera a la recepción oficial del borrador de presupuestos actualizado, que el Gobierno enviará "en las próximas semanas" para detallar todas las medidas.



Bruselas, que vigila las políticas presupuestarias de los miembros de la UE, advirtió en octubre a España de que el borrador entregado entonces conllevaba el riesgo de desviarse del ajuste estructural exigido y pidió que le informase si el enviado finalmente al Parlamento difería de ese documento.