Evacúan al hospital a un joven herido tras caer el techo del pabellón

Un joven de 19 años ha sido evacuado al Hospital Torrecárdenas de Almería tras resultar herido al precipitarse desde una altura de entre 8 y 10 metros después de que se desplomase el techo de uralita de un pabellón deportivo de la capital almeriense en el que estaba subido.



Fuentes del 112 de Andalucía han informado de que sobre las 13:50 horas la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha alertado de que había caído el techo del pabellón de Araceli, junto a las instalaciones de la empresa 'Ramón del Pino', y que había una persona herida e incluso atrapada.



Así, han sido movilizados al lugar efectivos de la Policía Nacional y de los Bomberos de Almería, señalando estos últimos al 112 que han tenido que abrir la puerta de las instalaciones deportivas, aunque no había ninguna persona herida.



Según han explicado al teléfono único de emergencias, el joven herido se habría precipitado desde una altura de entre 8 y 10 metros tras la caída del techo de uralita, añadiendo que en ese momento no había nadie dentro del pabellón ni se estaba celebrando ningún tipo de evento en su interior.



Por otro lado, EPES 061 ha indicado que el joven de 19 años ha sido atendido en el lugar por una ambulancia y a continuación ha sido trasladado al Hospital Torrecárdenas, si bien por el momento no ha trascendido la gravedad de sus heridas.