La acusación del crimen de Almonte acude al Tribunal Supremo

La acusación particular del doble crimen de Almonte (Huelva), en el que el 27 de abril de 2013 perdieron la vida una niña de 8 años y su padre, interpondrá esta semana incidente de nulidad de la sentencia que absolvió al único acusado, Francisco Medina, ante el Tribunal Supremo.



Así lo ha confirmado a Efe el abogado que representa a la madre y esposa y abuelos y padres de las víctimas, Luis Romero, quien ha indicado que se trata de un trámite "preceptivo" para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), ya que la ley obliga a agotar todas las vías de recurso ordinarias y extraordinarias antes de recabar la tutela del TC.



Precisamente, ese será el siguiente paso que realizará la acusación particular en el caso que el incidente sea desestimado, algo previsible después de que el pasado diciembre el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, por ende, la de la Audiencia Provincial, que absolvían a Medina tras un veredicto de no culpabilidad por parte del jurado popular.



Mientras esta parte continúa con este procedimiento, el Juzgado de Instrucción 1 de la Palma del Condado (Huelva) ha acordado la apertura de una pieza separada para continuar la instrucción de la causa, ello "al no constar autor conocido de los hechos objeto de investigación y siendo preciso proceder a dicha averiguación de los mismos".



Para ello, ha librado oficio a la Sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para solicitar que realicen las investigaciones necesarias a tal efecto.



Además, Medina ha solicitado personarse como acusación particular justificando su decisión tanto "en su interés de que se encuentre al verdadero culpable" como en el hecho de "sentirse perjudicado" por todo lo sucedido con su persona.