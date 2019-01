Casado advierte que "no se puede unir España desuniendo el voto"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido hoy que "no se puede unir España desuniendo el voto" por lo que es necesario que en las elecciones de mayo los votos se agrupen alrededor del PP, el único partido que puede juntar a la centroderecha, según su líder.



En el acto de clausura de la convención nacional, Casado ha asegurado que "no hay alternativa" al PP y ha insistido en que "lo que no unan los electores en las urnas alrededor del PP quedará sin unir" porque el resto de partidos de su espectro ideológico, en referencia a Vox y Ciudadanos, son "incapaces de hacerlo".