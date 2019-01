Díaz pregunta a Rivera si "merecía la pena pactar con el demonio"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha llamado este sábado la atención sobre la ausencia de líderes nacionales de Ciudadanos (Cs) en el acto de toma de posesión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha advertido al presidente nacional del partido naranja, Albert Rivera, de que "el tiempo nos pondrá a cada uno en su sitio, y le dirá si para los sillones" de la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, y del futuro vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ambos de Cs, "merecía la pena pactar con el demonio".

En el transcurso de su intervención en un encuentro con mujeres en Sevilla, Susana Díaz se ha referido así al apoyo de Vox a la investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta, donde gobernará en coalición con Cs.

Díaz ha comentado que en el acto de toma de posesión de Moreno de este viernes había destacadas "ausencias", no por parte de los socialistas, que estuvieron "reconociendo la legitimidad del Parlamento", según ha subrayado, sino por parte de Cs. "¿Dónde estaban Albert Rivera o Inés Arrimadas?", se ha preguntado la expresidenta de la Junta, que ha recordado que ambos líderes 'naranjas' pasaron buena parte de la campaña electoral de los comicios del 2 de diciembre en Andalucía.

"Les avergonzaba el pacto" con Vox, según ha abundado Susana Díaz, que ha señalado que "desde el 2 de diciembre no he visto a Rivera por aquí", por Andalucía, y ha indicado que por parte de los líderes de Cs "no quieren que la gente los asocie con los amigos de sus amigos", en alusión a Vox, con "los que defienden el legado de la extrema derecha, los herederos del franquismo en nuestro país".

Sin embargo, Díaz ha querido dejar claro que Rivera "ha optado por la extrema derecha", y ha aseverado que "uno tiene que saber dar la cara y decir que ha optado" por ello. Además, ha manifestado que "les vamos a recordar cada día con quién están, a quién se deben", porque, según ha remachado, "a partir de ahora no podrán tomar ninguna decisión" en el Gobierno andaluz "si no van de la mano de la extrema derecha", desde donde "se habla de deportaciones" y "de la involución, de devolver nuestra autonomía".

En esa línea, la secretaria general del PSOE-A ha criticado que "la autonomía de Andalucía se ha decidido en Madrid, desde Madrid y sin contar con los andaluces", y ha lamentado que "ese es el nuevo tiempo para nuestra tierra". Ha avisado de que "te puedes envolver en la bandera blanca y verde, pero si no se cree en el 28 de febrero, en el 4 de diciembre, en la igualdad, eso se nota, se ve en el primer minuto".

LAS MANIFESTACIONES DEL MARTES, "UN FOGONAZO DE ESPERANZA"

Díaz ha subrayado que, frente a eso, los socialistas "tenemos una responsabilidad", y ha resaltado las manifestaciones feministas celebradas el pasado martes "en todos los rincones" de Andalucía y también en el conjunto de España, señalando que, "en una semana que no ha sido fácil, sino dura para todos", constituyeron "un fogonazo de esperanza para todos".

Ha señalado que las movilizaciones se convocaron "antes de que se supiese que iba a haber una sesión de investidura" ese día, y obedecieron al anuncio de "la extrema derecha" de que "no va a parar hasta que se deroguen todas las leyes de igualdad", y a la calle salieron sindicatos y organizaciones sociales que "estaban defendiendo firme la bandera de las mujeres".

Susana Díaz ha defendido que "el feminismo no es lo contrario al machismo", sino que "es igualdad" y es "socialismo", y ha argumentado que "sólo la igualdad permite a las sociedades avanzar a mejor". Frente a ello, ha criticado que "un grupo de extrema derecha sin complejos ni escrúpulos" diga que "nos van a subvencionar embarazos no deseados para que se lleven adelante", o "nos van a enseñar cuál es el modelo de familia natural", cuando "en este país cada uno ama a quien quiere, vive con quiere y forma la familia de la manera que quiere".

La dirigente socialista se ha referido a la violencia machista y al "enero negro" que se está viviendo, con "ocho mujeres asesinadas en 18 días", y ha indicado que quienes han introducido la violencia machista en el debate político son quienes "han puesto en cuestión que haya una violencia real hacia las mujeres".

Frente a ello, ha subrayado que "esta lacra esta aquí" aunque "algunos quieren normalizarla, blanquearla, envolverla en todas las violencias", y ha avisado de que "no vamos a permitir que, con el trabajo que ha costado sacar la violencia de las casas, nadie vuelva a meterla en las alcobas".

Ha defendido que con el feminismo defienden "el empoderamiento de los hombres y las mujeres, el empoderamiento colectivo de la sociedad" para "blindarla de populismos, extremismos independentistas o franquistas"

La expresidenta de la Junta ha advertido de que "el primer paso atrás en igualdad" que se ha anunciado por parte de quienes van a sustentar el próximo Gobierno andaluz es que "han dicho que vuelven a subvencionar la educación segregada", frente a lo que ha pedido que, "quien quiere una educación distinta, que se la pague", pero que no se destine a ello "recursos públicos de todos los ciudadanos" que tienen que servir para "hacer iguales a todos".

Ha criticado que ahora "se está hablando de una educación elitista, segregadora, diferenciada, que permite que los tengan posibles tengan una velocidad" distinta al resto.

Díaz ha insistido en señalar que los socialistas andaluces van a estar "vigilantes" y "controlando", y ha pedido al próximo Gobierno que conformará Moreno que diga "si quiere acabar con la igualdad de hombres y mujeres, que desaparezcan los derechos del colectivo Lgtbi, si quieren acabar con la posibilidad de Andalucía de gestionar una educación o sanidad en igualdad".

CONVENCIÓN DEL PP "RADICALIZADA"

Díaz ha aludido también en su intervención a la Convención que celebra el PP en Madrid este fin de semana, y de la que ha indicado que está "radicalizada" y en el PP "han optado por lo que dice Vox, por un bloque de involución", que es "legítimo", pero que es "de retroceso y marcha atrás".

Ha agregado que las "miles de personas" que se manifestaron esta semana lo hicieron no sólo para defender la Ley contra la Violencia de Género, sino también las leyes de Igualdad y para el colectivo Lgtbi, así como la educación publica, y también "porque hay un peligro real en nuestra dependencia".

Al hilo, ha remarcado que el ahora presidente de la Junta "expulsó a las cuidadoras del sistema de la Seguridad Social" en su etapa como secretario de Estado de Servicios Sociales con el Gobierno de Mariano Rajoy, que "recortó la dependencia y nos dejó solos" a las comunidades autónomas, "sacándola a pulmón" en Andalucía.

Díaz ha señalado que quienes se manifestaron el martes salieron a la calle "para defender a Andalucía", porque "los andaluces no son tontos y todo el mundo sabe que los pactos sobre el Gobierno de Andalucía no se han hecho aquí, sino que se ha firmado el acuerdo a 500 kilómetros" de la comunidad, algo que "no hubieran hecho con Galicia, País Vasco o Cataluña", ha apostillado.

Ha pedido que ahora el nuevo Ejecutivo "gobierne desde aquí desde el minuto uno, con la legitimidad que da el Parlamento", y ha garantizado que los socialistas van a hacer oposición "desde el minuto uno", sin relajarse y para ser "el dique de contención de la extrema derecha racista, xenófoba, que viene a quebrar nuestra convivencia y que tiene la sartén por el mango del gobierno de nuestra tierra".

Ha indicado que el PSOE-A vigilará para que "nadie gobierne desde la regresión y falta de igualdad", y ha recordado que en la campaña electoral los socialistas transmitieron a los andaluces que serían "garantía de la autonomía y la igualdad". Por eso, Díaz ha subrayado que no están "dispuestos a que nos vuelvan a llevar a la era del pelotazo" o a "más recortes".