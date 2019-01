Aznar ve a Casado un líder "como un castillo" sin "tutelas, ni tutías"

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ve al actual dirigente del partido, Pablo Casado, un líder "como un castillo" y un líder "sin tutelas, ni tutías", parafraseando lo dicho por Manuel Fraga cuando en 1990 cedió el testigo del partido a un joven Aznar.



"No solamente tenemos un gran presidente del PP, sino un gran líder y, como se ha dicho, sin tutelas, ni tutías; un líder como un castillo", ha proclamado.



En su intervención ante la convención nacional del PP, en la que no ha coincidido con Mariano Rajoy, Aznar ha recordado que él se aupó al liderazgo del partido con la misma edad que Casado -37 años- y también procedía de Ávila, aunque el nuevo presidente "es mucho mas listo" y "sabe mucho más de política" que él.



Otros líderes del PP que, a juicio de Aznar, nunca lo tuvieron "tan difícil" como Casado, y eso que las cosas nunca fueron "fáciles" para el partido.



No obstante, se ha mostrado convencido de que el nuevo presidente del PP va a poder responder al "compromiso" del partido y de los electores y va a ser capaz de unir y sumar más ciudadanos.



Está seguro que cada vez más españoles, gracias a Casado, van a encontrar su sitio en la "gran casa común" que es el PP, asentada sobre dos pilares que son el pasado y el futuro del partido: "España y la libertad".