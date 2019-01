Imbroda, sorprendido por "la mala educación" de algunos parlamentarios

Lleva apenas seis meses en política pero tiene muy claro lo que más le ha llamado la atención. Al más que previsible nuevo consejero andaluz de Educación, Formación, Universidad y Deporte, Javier Imbroda (Cs), le ha sorprendido "la falta de respeto y mala educación" de algunos parlamentarios.



"Hay diputados a los que a lo mejor les vendría bien pasarse por mi Consejería, para que tengan la oportunidad de ser educados si no lo fueron", ha dicho un Imbroda (Melilla, 1961), profesor y entrenador de baloncesto, que echa de menos en su nueva ocupación el "respeto" que impera en el mundo del deporte.



"En el deporte de alta competición prima la máxima competitividad, pero desde el respeto y el saber que el rival, que no enemigo, te puede ganar. Y cuando te gana lo felicitas, y él te desea suerte. Y a lo mejor pasado mañana nos volvemos a encontrar y volvemos a competir. Esa es la vida", sentencia



Aunque añade "si soy consejero" en buena parte de sus respuestas, Imbroda fue el primer nombre confirmado de los que van a acompañar a Juanma Moreno y a Juan Marín en el Gobierno que afronta el cambio de ciclo en Andalucía, algo que atribuye al "crecimiento exponencial" y la "determinación" de Ciudadanos para que se produjera.



"Sin Ciudadanos aquí no hay cambio. Muchos dirán que Vox ha dado al interruptor, pero es que Ciudadanos habría podido pactar con el PSOE y no ha querido", ha insistido, antes de lamentar que la formación naranja "esté condenada a ser un blanco fácil donde disparar todo tipo de flechas, incluidas las envenenadas".



Conocido por haber sido seleccionador de baloncesto -el único que ha llevado a España a ganar a Estados Unidos en partido oficial-, Imbroda es doctor en Investigación e Innovación Educativa por la Universidad de Málaga y reivindica su labor de docente para asegurar que su primera acción va a ser "escuchar a los profesionales".



Opina que "no hay sistema educativo más importante que el profesor" y apuesta por hablar con ellos, asociaciones y sindicatos para sacar la política de la educación: "La educación no va de derechas o izquierdas, no es ideológica, es saber si vamos a estar o no preparados para los retos que nos vienen", argumenta.



Asegura que va a conversar con todos los partidos y mantiene que la educación "no puede estar sujeta a legislaturas", a la vez que se lamenta de que hablar de un pacto de Estado en esta materia "se haya convertido en una broma de mal gusto: no se lo cree nadie, yo ya no me lo creo, lo venimos escuchando desde hace 40 años".



El futuro consejero aspira a conectar la educación con el deporte y ambos con otra de sus competencias, la universidad. "Deporte es formación, es educación en valores, es salud, ocio, competición, eventos, industria, empleo... Deporte es todo, esto no se reduce a un partido de fútbol o de baloncesto", enumera.



Involucrado en diferentes proyectos con el deporte como eje vertebrador -la Fundación que lleva su nombre atiende a más de cien niños diariamente-, Imbroda tiene claro que un sistema educativo "tiene que buscar el éxito de todos y cada uno de sus alumnos" y advierte que "la tasa de abandono escolar es la cantera del paro".



Defiende que el dinero empleado en educación y deporte "no es un gasto, sino una inversión. No hay mayor inversión en una sociedad que la educación, porque empleo, empresa o turismo son PIB, pero como no eduquemos un día nos quedaremos sin PIB", sostiene.



A unos días de tomar posesión de su cargo, es consciente de que tiene por delante un "desafío titánico" y no tiene dudas de que las dificultades "serán extraordinarias", pero no se arrepiente de haber aceptado esta responsabilidad. "Se lo dije a Albert Rivera en una comida: tú no me has metido en este follón para quedarnos igual".