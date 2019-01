Errejón asegura que es "el candidato de Podemos" en Madrid

El diputado y candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves que sigue siendo el candidato de la formación 'morada' y que "no hay contradicción en ir de la mano" a los comicios con la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

Errejón se ha expresado así en una entrevista en la Cadena Ser horas después de anunciar que concurrirá a las elecciones autonómicas bajo las siglas de Más Madrid, la plataforma de Carmena.

"No existe la menor contradicción. Los inscritos me hicieron una encomienda y un encargo. Eso no se hace solo con los que están ya convencidos", ha asegurado Errejón para después señalar que desde Podemos "nadie" le ha comunicado que ha dejado de ser el candidato.