Los "hits" del nuevo PP

La convención nacional que el PP celebra este fin de semana tendrá un formato "innovador" con el que el partido pretende abrirse a la sociedad y a la participación de los militantes y simpatizantes en tiempo real, con preguntas a través de las redes sociales.



Se trata de mostrar que las formas en el partido han cambiado, lo que supondrá varias novedades y la presentación de elementos de imagen renovados que están llamados a convertirse en los nuevos "éxitos" del PP:



1.- El "querido amigo" de Casado.



El líder del partido ha dado el pistoletazo de salida para esta convención con una carta dirigida a los militantes en la que, aparte de animarlos a participar en el encuentro, marca las líneas por las que debe de ir el partido. Tres folios repletos de reflexiones encabezados por la fórmula "querido amigo" y firmados con "un fuerte abrazo" de puño y letra de Casado.



2.- La red social "freedom".



Una nueva aplicación para mantener conectados a los afiliados del PP, la "freedom social technology", será la protagonista de uno de los mostradores instalados en la zona de stands. Su nombre recoge el término "libertad", que va en el lema del encuentro.



Pretende convertirse en la red social de los afiliados del partido, con la que localizar a otros militantes en su lugar de residencia o mantenerse conectados tras acudir a la convención.



3.- El himno versionado.



El PP presentará para esta convención una nueva versión de su tradicional himno, que ya cuenta con una rock, otra "fiestera" y hasta una merengue, entre otras. Esta nueva variación es guardada en secreto hasta su estreno, preparada para sorprender a los de fuera del partido, pero seguro que a los de dentro también.



4.- El corazón de la gaviota.



La gaviota, o más exactamente el charrán, del logotipo del PP aparecerá en este encuentro con otros colores y formas. Las siglas del partido ya no son las protagonistas, sino la palabra "populares" con el ave identificativa del partido volando por encima, en tonos rojo y gualda y con forma de corazón.



La marca tradicional del PP se queda reducida a un círculo en la parte superior derecha.



5.- El premio Nobel.



Entre los protagonistas del cónclave hay estrellas invitadas que brillan sobre todo fuera de los escenarios de la política, como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.



Aunque anteriormente se la ha visto en actos de Ciudadanos, participará en esta cita como ponente independiente y su intervención no conlleva una identificación ideológica ni un respaldo explícito al PP, según ha indicado el partido.



6.- Una pantalla led envolvente.



Una pantalla led curva de 90 metros cuadrados dejará pequeña y anticuada cualquier otra de plasma, como las que hayan podido acompañar a los dirigentes del partido en el pasado. Mide 11 por 4 metros y estará situada en el escenario, que es circular y de 5 metros de diámetro.



Todo esto acompañado de 80.000 watios de sonidos y 200 kw de luz para unos 7.000 asistentes en todo el fin de semana y 110 ponentes y participantes. "No va a ser un concierto de U2, pero parecido", ha bromeado uno de los dirigentes del partido.