La tasa de gripe alcanza nivel de epidemia en España

La epidemia de gripe ha comenzado ya en España con una incidencia de 109,4 casos por 100.000 habitantes, según el último informe del Sistema de Vigilancia, elaborado por el Instituto de Salud Carlos III.



El informe de la semana del 7 al 13 de enero indica que el virus que circula mayoritariamente es del tipo A, en concreto A(H1N1) y A(H3N2), con predominio del primero, y aún no se ha determinado la concordancia de estos grupos con la cepa de la vacuna de esta temporada.



Es la primera semana que la tasa de incidencia de la gripe supera el umbral basal, es decir el nivel medio fijado para esta temporada (55,5 casos por 100.000 habitantes) con un nivel de intensidad de actividad gripal bajo y de evolución creciente.



Por grupos de edad, destaca un ascenso significativo de las tasas de incidencia en todos ellos.



La mayor proporción de casos hospitalizados por gripe se da en los mayores de 64 años y ,en general, la tasa acumulada de hospitalización es de 5,3 casos por 100.000 habitantes.



De los casos graves, el 75 % tenía factores de riesgo de complicaciones de gripe como la enfermedad cardiovascular crónica (38 %), la enfermedad pulmonar crónica (27 %) y la diabetes (21 %).



En los menores de 15 años, la enfermedad respiratoria crónica estaba presente en el 6 % de los pacientes.



Desde el inicio de la temporada, uno de cada diez afectados por casos graves de gripe ha fallecido, cifra que no sobrepasa la letalidad esperada para este periodo, y la mayoría superaba los 64 años, según el informe.



Hasta el momento, se ha notificado un brote de gripe, en concreto, en diciembre del pasado año en un centro geriátrico, causado por el virus de la gripe A no subtipado.