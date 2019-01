Borrell confía en que May "tenga buenas ideas" de aquí al lunes

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confiado hoy en que la primera ministra británica, Theresa May, "tenga buenas ideas" de aquí al lunes, cuando debe proponer una salida a la situación creada por el rechazo del Parlamento al acuerdo del "brexit".



En declaraciones a Onda Cero, Borrell ha resaltado la dificultad de hacer efectiva la salida del Reino Unido de la UE y la ha relacionado con el proceso independentista catalán para considerar "desesperante" que "alguien pudiera hacer creer que bastaba con declarar la independencia para levantarse al día siguiente como república".



"Eso sí que es 'fake news'", ha exclamado.



En opinión del ministro, "esta clase de experimentos" en los que se propone la separación "sin saber ni las consecuencias ni cuáles son los procedimientos" conducen a situaciones como la que se está viviendo en el Reino Unido.



En cuanto a las advertencias lanzadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra las políticas excluyentes, Borrell ha considerado que el independentismo catalán también ha mostrado "manifestaciones excluyentes".



Así, ha cuestionado que el presidente catalán, Quim Torra, se asegure que representa a "todo el poble catalán" cuando "no le ha votado ni la mitad".



"O excluye a la parte que no le ha votado o vive en una ilusión y cree que todo el mundo le ha votado", ha dicho Borrell, para quien el verdadero "problema catalán" no es un problema entre España y Cataluña, sino entre catalanes.



"El primer diálogo que tiene que haber es entre ellos", ha señalado.