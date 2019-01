Ridículo en TV del alcalde de Totalán: "Soy del PE-ESE-O-E no el PSOE"

El alcalde socialista de Totalán, localidad malagueña donde se está trabajando contrarreloj para sacar al pequeño Julen del pozo donde cayó el pasado domingo, protagonizó un momento absurdo y ridículo en su intervención en directo en el programa Espejo Público de Antena 3. Miguel Ángel Escaño, el regidor del municipio, había estado dando su opinión (muy crítica) sobre los trabajos de rescate del niño cuando la presentadora, Susanna Griso, le pregunta "¿de qué partido es usted?", a lo que el primer edil contesta: "Yo soy del, anote usted, PE-ESE-O-E". Tras un instante de silencio, la presentadora afirma "PSOE", pero de forma sorpresiva, el alcalde le rebate: "No, no, no, no, PSOE no. PE-ESE-O-E, mire usted el diccionario". Ante la insistencia de la presentadora, el alcalde insiste "yo no soy del PSOE". Griso le espeta: "A ver, alcalde, si tenemos que discutir sobre las siglas del PSOE mal vamos". Acto seguido Escaño responde "yo no estoy discutiendo, señora, yo estoy respondiendo a su pregunta, yo soy del PE-ESE-O-E". Las caras de los presentes no daban crédito a que el alcalde se enfrascara en una discusión tan absurda cuando lo principal era la noticia del rescate del pequeño.

🎥¡ALUCINANTE!



– ¿De qué partido es usted?

– Del P - S - O - E.

– Del PSOE, quiere decir.

– No, del P - S - O - E. Que no es los mismo.



No es un chiste. Es el alcalde del pueblo del pequeño Julen mientras el niño continúa atrapado... pic.twitter.com/X78vVDaTKa — Schuma78 (@Schuma78) January 15, 2019

El asunto ha provocado un alud de críticas al alcalde en las redes sociales.