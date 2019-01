Desarticulada una red responsable de más de 40 robos en 5 provincias

Agentes de la Guardia Civil de Osuna (Sevilla) han detenido a siete personas por distintos delitos, que han permitido esclarecer más de 40 robos con fuerza en las cosas cometidos en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva y Málaga.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que a los detenidos se les imputan delitos de organización criminal, robos con fuerza en las cosas, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, robo de uso de vehículos, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Las investigaciones se iniciaron cuando se detectaron varios robos cometidos en establecimientos recreativos y de hostelería en distintas localidades de la sierra sur de Sevilla y en los que se encontraban relacionados vehículos de gama alta, por lo que se estableció un dispositivo de control para identificar a los posibles autores.

Una vez identificados se solicitaron los mandamientos judiciales para los registros domiciliarios en las localidades de Sevilla, Mairena del Alcor, urbanizaciones del municipio de Carmona y en Córdoba.

En total se realizaron diez registros donde se hallaron tres armas de fuego, dos cortas y una escopeta que se encontraba sustraída hacía cinco años encontrándose todas las armas preparadas para ser disparadas, con munición en la recamara.

Además, se han recuperado dos vehículos a motor sustraídos, uno de alta gama y gran cilindrada sustraído meses antes y con el que se cometían los hechos delictivos así como la recuperación de una motocicleta de alta cilindrada sustraída y con el número de bastidor manipulado para dificultad la labor de identificación de la misma, así como dinero, joyas y numerosos objetos robados.

La organización criminal también se dedicaba al tráfico de drogas, cultivando y vendiendo posteriormente grandes cantidades de marihuana, además se encuentran en los registros 2.595,15 gramos de polen de hachís.

Entre otras cosas, contaba con personal temporal para la comisión de los robos, a los que el líder de la organización criminal, acudía cuando eran robos de gran envergadura y en la que hacía falta personal.

Dicho personal temporal, incluso eran individuos que están cumpliendo condena en centros penitenciarios y aprovechaban los permisos de 4 o 5 días de los que disfrutaban, para ir a cometer los delitos.

Dentro de la organización se ha observado durante la investigación que estaba perfectamente jerarquizada y estructurada.

Los sietes detenidos, son de nacionalidad española, I. A. G., de 36 años, vecino de Mairena del Alcor; A. A. G., de 33, vecino de Sevilla; M. A. M. C., de 32, vecina de Mairena del Alcor; J. J. P. B., de 23, vecino de Mairena del Alcor; J. M. D. G., de 27, vecino de Torreblanca (Sevilla); J. J. G. G., de 54, vecino de Torreblanca (Sevilla) y J. J. M. C., de 36, vecino de Alcalá de Guadaira, y no se descartan nuevas detenciones.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepa (Sevilla), decretó el ingreso en prisión de cuatro de los detenidos.