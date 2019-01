iDental: el médico expedientado denunció a Salud por acoso laboral

El inspector médico que advirtió durante meses a la Consejería de Salud de las irregularidades que se estaban cometiendo en las clínicas iDental presentó en agosto de 2017 una denuncia contra la cúpula de Inspección Provincial de Servicios Sanitarios (IPSS) de Sevilla, donde por entonces Alfredo Sánchez Monteseirín era subdirector, por acoso laboral.

Dicha denuncia, con fecha de 16 de agosto de 2017, fue interpuesta por el mismo funcionario que meses después acabó siendo objeto de sendos expedientes por parte de la propia Consejería, actualmente en instrucción, por supuestas negligencias en sus funciones en relación al escándalo de las clínicas. Dos procesos que incluyen varias imputaciones de faltas “muy graves” y que podrían desembocar en su separación definitiva del servicio.

Según el texto íntegro de la denuncia, a la que ha tenido acceso Viva Sevilla, el inspector argumentó que, desde un año antes (2016), “coincidiendo con el nombramiento del actual subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios, Alfredo Sánchez Monteseirín”, venía sufriendo “continuas muestras de acoso laboral”: “valoraciones arbitrarias e injustas” de sus labores, “mermas importantes” en sus retribuciones de productividad, “órdenes ilegales” o “silencio” ante sus reclamaciones, entre otras incidencias.

El documento, presentado junto a varios anexos, recepcionado por Salud y dirigido al Comité de Investigación Interna para las situaciones de acoso, nunca motivó investigación ni respuesta alguna, según denuncia el inspector afectado, “a pesar de haberla solicitado varias ocasiones”.

De hecho, por ello, casi año y medio después, el funcionario de Salud acaba de presentar una ampliación de aquel pliego original contra sus superiores (ahora se apunta genéricamente a la Consejería de Salud, ya que Monteseirín hace ya meses que cesó en su cargo) por “recrudecer” el acoso que, según sostiene, sigue sufriendo, en base a los dos expedientes mencionados a los que viene siendo sometido, y pese a haber alertado durante meses de las graves irregularidades de iDental. Un periodo que vendría a coincidir con el hostigamiento que el inspector médico asegura haber sufrido.

El primero de ellos data de junio del año pasado, coincidiendo con el cierre de las clínicas. Dicho expediente obedece, según Salud, a dos presuntas faltas: la “desobediencia a las órdenes de un superior” y la “grave desconsideración” con estos, infracciones “muy grave” y “grave”.

La Consejería, además, le acusaba de la “no verificación del contenido de denuncias múltiples en un centro sanitario privado”, en alusión a la clínica iDental de Nervión en Sevilla. Una referencia que sí fue explícita días después, el 4 de julio, cuando el inspector fue citado en la sede de la Delegación Territorial de Salud en Sevilla para declarar ante el instructor del proceso.

El segundo expediente, de 30 de octubre de 2018, se inició por otras dos presuntas infracciones que, según advirtió Salud a su funcionario, son “muy graves”. En concreto, se señala que el afectado podría haber incurrido en un “notorio incumplimiento de las funciones esenciales a su puesto de trabajo, en “publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tenga o haya tenido acceso”, así como en “desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior”.

Ampliación

Ahora, en la ampliación de su denuncia contra la Consejería, dice el inspector: “En el primer expediente se me acusa de negarme a investigar, y en el segundo de no entregar los resultados de la investigación. No cabe mayor incoherencia: se me acusa de una cosa y de la contraria”.

Por su parte, este periódico viene recogiendo la versión de la Consejería de Salud al respecto, manteniendo ésta que actuó debidamente en relación a iDental. Así lo explicó el mismo Monteseirín en 7TV Andalucía: “Yo no tengo responsabilidad. Todo queda a nivel de las delegaciones provinciales, que han actuado adecuadamente. Esas cosas (cerrar las clínicas, como pedía el inspector al que luego se expedientó) no se pueden hacer salvo que tengan suficiente respaldo jurídico”.

Salud no lo hizo. Ni tomó ninguna medida preventiva.