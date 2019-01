IU expedienta a Gaspar Llamazares por impulsar la plataforma Actúa

La Coordinadora Federal de Izquierda Unida (IU) ha aprobado este domingo la apertura de un expediente a Gaspar Llamazares por incumplir los estatutos de la formación al impulsar otra opción electoral a través de la plataforma Actúa, de la que es promotor junto al juez Baltasar Garzón.



En declaraciones a Efe, Llamazares ha confirmado la apertura del proceso, que afecta también a José Alberto Novoa y Arantxa Azmara, del partido de Llamazares Izquierda Abierta, partido integrado en la coalición de IU, según un comunicado de IU.



Tras debatir durante una hora un informe sobre las actividades de Izquierda Abierta y Actúa, la reunión aprobó abrir expediente con un 96 % de votos a favor; así como una propuesta de resolución, con un 89 % de los votos a favor, que insta a la federación asturiana de IU a resolver esta "anomalía", lo que, a juicio de Llamazares, supone una "amenaza" de intervención.



El informe analizado por la dirección plantea que Llamazares ha incurrido en un "incumplimiento manifiesto" de los estatutos al impulsar "una opción electoral" y promover "otro partido" que ha declarado su voluntad de competir con IU en las elecciones europeas.



El informe califica los hechos como una falta grave o muy grave y sustenta esa acusación en el anuncio que la plataforma Actúa realizó el pasado 15 de diciembre al comunicar "su intención firme de presentarse a las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales".



Por su parte, la resolución remitida al partido en Asturias, a la que ha tenido acceso Efe, insta a la federación a hacer cumplir los estatutos y los acuerdos de los órganos de la formación "dentro de sus legítimas competencias" a fin de que se salvaguarden los derechos de la militancia.



Fuentes que han asistido a la reunión de la Coordinadora Federal han argumentado que la decisión de optar por un expediente e instar a la federación asturiana a tomar una decisión, frente a otras medidas más contundentes como una suspensión, tiene por objetivo incrementar la "presión" sobre la dirección en Asturias.



Y han indicado a Efe que la resolución de esta crisis es "compleja" porque, según recuerdan, el sector mayoritario de IU en Asturias respalda a Llamazares y considera que es la militancia asturiana quien debe decidir sobre las candidaturas en los comicios autonómicos.



Por ello, estas fuentes apuestan por que se abra un proceso de negociación entre las direcciones en Madrid y Asturias para resolver la crisis a través de un "acuerdo político" y no simplemente estatutario, para impedir que se conforme un escenario similar al que se dio en Madrid, donde una crisis política terminó con intervención y "desfederación" del partido en esa comunidad.



Llamazares ha dimitido de todos sus cargos federales en IU, pero hasta ahora ha mantenido su intención de ser candidato autonómico en Asturias y cuenta con el respaldo de Izquierda Abierta y de la dirección asturiana.



Tras la votación, el actualmente diputado en Asturias ha opinado que "la cuestión ya no es si yo voy o no en la candidatura: se trata de si IU y sus militantes son autónomos para decidir por sí mismos y sin vetos ni tutelas".