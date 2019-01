Fuengirola se manifiesta tras el último crimen machista

Alrededor de mil personas, según la Policía Nacional, han mostrado este su repulsa a las puertas del Ayuntamiento de Fuengirola por el asesinato con arma blanca de una mujer española de 47 años, hechos por los que está detenida su expareja, un ciudadano alemán de 50 años.



La alcaldesa de la ciudad, Ana Mula (PP), ha expresado la consternación de los vecinos del municipio por el "brutal asesinato" y ha trasladado un "especial cariño" al hijo de la víctima, que presenció los hechos y resultó herido leve, así como a los familiares y amigos de la mujer fallecida.



"Fuengirola vive hoy uno de los días más tristes de su historia", ha asegurado Mula, quien ha incidido en la importancia de que "todos los españoles" entiendan que hay que "poner más medios para luchar contra esta lacra".



La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha condenado "todo acto terrorista machista" y ha recordado que desde que hay cuentas oficiales ha habido 977 víctimas en España, ésta la segunda de 2019 y la primera en Andalucía.



"Tenemos que seguir reafirmándonos en que esta batalla es de todos y no se pueden banalizar los crímenes machistas ni la violencia de género", ha recalcado Gámez, quien ha añadido que no puede llevarse a "un nivel donde quede confundida con cualquier otra cosa porque es singular, única y contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres".



Por ello, ha pedido a "todas" las fuerzas políticas que no cuestionen que esta violencia existe y necesita recursos, y ha asegurado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez está "absolutamente involucrado" en los presupuestos y políticas.



En cuanto a la investigación del suceso, ha confirmado que no constan denuncias previas de la víctima contra su expareja, que está previsto que pase mañana a disposición judicial, y ha añadido que la autopsia que determinará las causas de la muerte de la mujer ya ha comenzado a practicarse, aunque no sabe cuándo concluirá.



A la concentración han asistido numerosas personas que han portado carteles con el lema "Ni una más" para expresar su rechazo a la violencia contra las mujeres.

Fuengirola decreta tres días de luto por el asesinato machista

El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Fuengirola ha decretado tres días de luto oficial por el asesinato con arma blanca de una mujer española de 47 años ocurrido ayer en la ciudad, hechos por los que se encuentra detenida su expareja, un ciudadano de origen alemán de 50 años.



La alcaldesa de la localidad, Ana Mula (PP), ha expresado en redes sociales su consternación por la muerte de esta mujer y ha expresado su apoyo y cariño a la familia y amigos de la fallecida.



En repulsa por este crimen, se ha convocado hoy a las 12.00 horas una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Fuengirola.



"La violencia no puede tener cabida en nuestra sociedad y vamos a continuar poniendo todo de nuestra parte para acabar entre todos de una vez por todas con esta lacra", ha escrito la alcaldesa en su perfil de Twitter.