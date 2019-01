Investigan la muerte violenta de un joven en La Algaba (Sevilla)

La Guardia Civil investiga la muerte de un joven de unos 20 años cuyo cuerpo fue encontrado la pasada madrugada en el suelo de una calle del pueblo con indicios de violencia, han informado fuentes de la investigación.



El joven fue encontrado inerte en la calle Virgen del Valle de la localidad, desde donde una vecina avisó al 112 sobre las 2.30 de la madrugada, alertando de los hechos.



La zona en la que ha sido hallado es una calle de una pedanía llamada El Aral, un núcleo de 750 habitantes que depende de La Algaba.



El alcalde de La Algaba, Diego Agüero, ha explicado a Efe que se trata de una zona que no es de los lugares habituales de diversión juvenil de la zona.



A la zona se desplazó una unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil, para investigar un caso sobre el que se ha decretado el secreto de sumario.



El cadáver presentaba heridas aparentemente de arma blanca y se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla para que le sea practicada la autopsia.



El joven fallecido no es vecino de La Algaba, según las mismas fuentes, que no han precisado datos sobre su identidad.