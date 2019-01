Moreno: "El PP-A va a ser un ejemplo en España de regeneración"

El presidente del PP-A y futuro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo que, gracias al futuro nuevo Gobierno andaluz que va a liderar, Andalucía va a ser "ejemplo en España de la regeneración ética y democrática".

En una entrevista concedida a 'ABC de Sevilla', recogida por Europa Press, el futuro presidente 'popular' de la Junta ha señalado que la comunidad andaluza "tiene que jugar un papel todavía más destacado" en España, por lo que, a su juicio, "debe ser un contrapeso para que no haya ningún tipo de cesión y de chantaje al Gobierno".

Sobre la relación del PP con Ciudadanos en el próximo Ejecutivo andaluz, Moreno ha señalado que pese a que "somos dos fuerzas políticas diferentes, nos comprometemos desde el día de la investidura con Andalucía y los andaluces". En este sentido, preguntado por la relación con Vox, ha subrayado que al PP "le corresponde ser el puente entre Cs y Vox y lo que vamos a hacer es que ese puente funcione para que los proyectos salgan adelante".

Al hilo, el 'popular' ha manifestado que "debemos saber interpretar todos con responsabilidad que lo que quiere Andalucía es el cambio y lo quiere de forma inmediata". Entre otras cosas, ha explicado que el Gobierno tendrá "el firme propósito de que los andaluces sepan la verdad para que jamás vuelva a pasar lo que ha pasado en Andalucía" para que "jamás, gobierne quien gobierne, tenga la tentación de utilizar procedimientos irregulares para beneficiarse electoralmente o económicamente".

Sobre las medidas de su futuro Ejecutivo en Andalucía, Juanma Moreno ha explicado que el paquete de reformas en materia de regeneración "va a ser tan ambicioso que Andalucía va a ser el espejo donde se van a mirar otras comunidades autónomas como referencia de regeneración ética y democrática".

En este marco, el presidente 'popular' ha asegurado en la citada entrevista que su primera medida al frente de la Junta será aprobar los mecanismos legislativos y presupuestarios para que de manera inminente se pueda bonificar el 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

"EL PSOE NO HA ASUMIDO LA DERROTA"

Igualmente, Juanma Moreno ha criticado que desde el 2D "no he tenido ninguna comunicación con el PSOE". "Ni la presidenta en funciones me ha llamado ni nadie del Consejo de Gobierno en funciones", ha lamentado añadiendo que "no han asumido la derrota en términos electorales ni el cambio político".

"No vamos a tener un traspaso de poderes ejemplar. Lo habrá, pero desde luego ejemplar no va a ser. El miércoles seré investido y a tres días no existe comunicación. A estas alturas debería tener la información esencial para tomar decisiones", ha apostillado.

Así, a su juicio, la actual presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, "va a cometer un nuevo error". "No ha actuado como una presidenta. Ha actuado desde la distancia y la soberbia y esa soberbia que ha mantenido en el poder ha hecho mucho daño a Andalucía y a ella como candidata", ha añadido.

"Creo que comete un error no reconociendo que la mayoría de los andaluces quieren cambio. Ya se han acabado los años de prepotencia y de impunidad del socialismo en Andalucía y le digo una cosa: No van a volver en muchos años", ha manifestado al respecto.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Preguntado por su postura sobre las leyes de violencia de género y tras el reciente caso registrado este pasado sábado en Fuengirola (Málaga), Moreno ha explicado que son "pactos positivos y tenemos que trabajar para erradicar la violencia en todos los ámbitos y de manera muy especial la violencia que están sufriendo las mujeres por maltrato de sus parejas o exparejas".

Finalmente, en relación a los grupos que le acusan de instigar a la violencia machista por negociar con Vox, Moreno ha expresado que "hay colectivos que tienen posiciones completamente radicales, ideologizadas y subvencionadas". "Yo las apartaría del trabajo serio y riguroso de las asociaciones que trabajan en pro de erradicar la violencia de género", ha concluido.