Vox avisa: Si Cs boicotea el pacto de investidura, habrá elecciones

Vox ha instado hoy a Ciudadanos a aclarar cómo gobernará con el PP en Andalucía, porque si boicotea el pacto de investidura que permitirá al popular Juanma Moreno presidir la Junta provocará una crisis de gobierno y llevará inevitablemente a nuevas elecciones autonómicas.



En sendas entrevistas, tanto el presidente de Vox, Santiago Abascal, como el secretario general de este partido, Javier Ortega, han arremetido contra Cs por su negativa a negociar con ellos y por la posibilidad de que la formación de Albert Rivera pueda intentar poner trabas al acuerdo de investidura que han alcanzado con el PP.



Abascal ha recalcado en Antena 3 que si las 35 medidas que han pactado ellos para Andalucía son "papel mojado", también lo son las 89 - "no son 90", ha precisado- que Cs ha firmado en su acuerdo de gobierno con el PP, puesto que liberales y populares no suman mayoría parlamentaria suficiente para sacarlas adelante.



"¿Cómo las van a aprobar? ¿las va a apoyar el PSOE?", ha preguntado el presidente de Vox, que ha instado al líder de Cs a hablar con claridad y decir si van a gobernar con el PSOE y si han engañado al PP.



En Antena 3, Javier Ortega ha considerado "extravagante" y "sorprendente" que Cs intente condicionar un acuerdo del que no ha formado parte y ha dicho que sería un "grave error" que permitiera que las políticas de izquierda continuasen en Andalucía.



Ha insistido en que no han pactado nada con la formación de Rivera y que el acuerdo que han alcanzado con el PP "se va a cumplir por mucho que Ciudadanos patalee o intente cumplir las órdenes que le dan desde el Elíseo francés".



"El PP ha demostrado seriedad en la negociación y estoy seguro de que van a ser serios en su cumplimiento; ahora, si Ciudadanos se dedica a poner trabas, lo que va a provocar seguramente es una crisis de gobierno", ha afirmado.



"Blanco y en botella", ha recalcado Ortega, que ha explicado que la intención de Vox es que las 35 medidas finales pactadas con el PP se vayan poniendo en marcha a partir de iniciativas legislativas a lo largo de legislatura.



Preguntado sobre la creación de una consejería de Familia a la que se resiste Cs, ha recalcado no van a revisar un acuerdo que está firmado. "La opinión de Valls y Macron no nos va a condicionar", ha afirmado.



En este mismo sentido, el presidente de Vox ha dicho que Rivera debe decir si manda él en Ciudadanos o el presidente de Francia, porque, en opinión de Abascal, "Cs ha pasado de ser un partido exclusivamente catalán a un partido francés".



Frente a ellos, ha destacado que Vox representa solo los intereses de los españoles y ha asegurado que su intención no es "dinamitar" al PP, sino recabar el máximo apoyo electoral.