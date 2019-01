Bajonazo del 5% de la bombona de butano a partir del martes

La bombona de butano de 12,5 kilogramos, que consumen unos ocho millones de hogares en España, costará a partir del martes 76 céntimos menos (4,96 %) y su precio pasará a ser de 14,57 euros por botella, con lo que rompe la racha de tres incrementos consecutivos que ha experimentado desde julio.



El abaratamiento se debe a la fuerte caída de la cotización de las materias primas, que ha sido de un 36,2 %, y de los fletes (transportes), que han descendido un 10,8 %, pues, aunque el dólar se ha apreciado un 1,7 % frente al euro, su avance no ha alcanzado a contrarrestar la caída de las cotizaciones internacionales, ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica.



El precio de la bombona de butano se revisa bimestralmente y en la primera revisión de este 2019 desciende, después de incrementarse un 4,93 % en noviembre, en que pasó a costar 15,33 euros; un 4,96 % en septiembre, cuando llegó a los 14,61 euros, y un 4,9 % en julio, cuando llegó a los 13,92 euros.



La bombona de butano no bajaba desde la revisión que se hizo en mayo del año pasado, cuando enlazó con el descenso que había tenido en la de marzo, mes en que rompió con los dos aumentos consecutivos que hubo en las dos anteriores revisiones.



Respecto a enero de 2018, la bombona será a partir del martes once céntimos más barata, un 0,75 % inferior al precio que tenía entonces.