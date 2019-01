El Gobierno bajará una décima su previsión de crecimiento para 2019

El Gobierno rebajará mañana una décima su previsión de crecimiento económico para este año, hasta el 2,2 %, como consecuencia del fuerte ajuste fiscal que hay que realizar dado que no se ha podido flexibilizar el objetivo de déficit, según ha explicado hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño.



Calviño ha apuntado que un crecimiento del 2,2 %, que se incluirá en la revisión del cuadro macro que se aprobará mañana junto con el proyecto presupuestario de 2019, es aún "sólido, muy por encima de los países del entorno" y refleja una situación económica favorable.



De hecho, ha explicado que los últimos indicadores, como empleo y precio del petróleo, hubieran supuesto una revisión al alza de la previsión de no ser por el ajuste fiscal que hay que hacer para que el déficit público pase del 2,7 % en 2018 al 1,3 % en 2019, en lugar de al 1,8 % como planteaba el Ejecutivo, una flexibilización que no ha sido posible por el bloqueo del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.