Moreno: Hoy se abre una "nueva página en la historia" de Andalucía

El candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado este miércoles su satisfacción por los acuerdos que su partido ha alcanzado, por separado, con Ciudadanos (Cs) y con Vox para posibilitar su investidura como jefe del Ejecutivo andaluz de la XI Legislatura, expresando que hoy se abre una "nueva página en la historia" de Andalucía, después de casi 40 años de un gobierno "monocolor" y del "monopolio" del PSOE-A.

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras la firma de los respectivos acuerdos con Cs y con Vox, Moreno ha expresado tajantemente que "hoy comienza el cambio" en Andalucía y se confirma lo que los andaluces expresaron de manera mayoritaria en las urnas el pasado 2 de diciembre, una vocación de cambio del gobierno en esta comunidad.

Ha destacado que el PP ha demostrado su enorme capacidad de diálogo con el fin de buscar acuerdos con otras fuerzas que también apostaban por el cambio en Andalucía, primero con Cs, con el que se ha cerrado tanto un acuerdo político como otro programático con 90 medidas, y luego con Vox. Moreno ha agradecido la actitud de ambas formaciones durante la negociación.

"Hemos acatado con dignidad el mandato de los andaluces para producir el ansiado cambio en Andalucía", ha defendido Moreno el líder del PP-A, para quien los acuerdos alcanzados son "positivos" para Andalucía porque "redundan en beneficio de los andaluces". "Hoy es un día de alegría, una alegría que sienten cientos de miles de andaluces", ha añadido.

Así, tras asegurar que si toda marcha como está previsto habrá un nuevo gobierno en Andalucía en aproximadamente una semana, un gobierno "con un nuevo talante y nuevas políticas", el presidente del PP-A ha destacado que todas las fuerzas políticas que han participado en estos acuerdos han tenido que ceder en sus planteamientos.

Durante el turno de preguntas, Moreno ha asegurado que existen en estos momentos "los mimbres suficientes" para poder sacar adelante un Presupuesto de la Junta y que el nuevo gobierno nace "con voluntad de estabilidad, reformas y cambios", así como también con una "base sólida de 47 diputados, los mismos que tenía el Gobierno de Susana Díaz".

Tras garantizar que va a ser un gobierno "del cambio pero también del diálogo", el dirigente 'popular' ha asegurado que su ejecutivo va a dialogar de manera permanente con el resto de fuerzas. En el caso de Vox, ha dicho que habrá propuestas de esta formación que salgan adelantes y otras que no.

LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, UNA PROPUESTA "RAZONABLE Y SENSATA"

En referencia al acuerdo alcanzado con la formación de Santiago Abascal para facilitar su investidura, Moreno se ha referido, a preguntas de los periodistas, a algunas de las medidas acordadas. Sobre la Consejería de Familia, ha dicho que es una propuesta "razonable, realista y sensata" y que el PP ha presentado muchas iniciativas parlamentarias en materia de familia.

No obstante, ha señalado que tendrá que negociar la creación de dicha consejería con Cs, socio de gobierno. Según ha precisado, a partir de mañana se celebrarán una serie de reuniones entre ambas formaciones para conformar la estructura del nuevo gobierno, un ejecutivo "más reducido, eficaz, eficiente y operativo".

Acerca de la sustitución de la Ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia, el presidente del PP-A ha explicado que lo que se va a llevar a cabo es una modificación de la Ley de Memoria Histórica para que ésta recoja el espíritu "del gran abrazo entre todos los españoles que supuso la Transición".

"Se trata de una modificación legal que tiene su trabajo de fondo y de tiempo", ha sostenido Moreno, quien ha precisado que las leyes pueden ser "derogadas o modificadas", y lo que se pretende en este caso es "una modificación a mejor" de dicha normativa.

Sobre el punto del acuerdo con Vox que recoge la condena a los ataques que sufran todas las fuerzas políticas, ha defendido que se trata de "hacer algo que es la esencia de la democracia, respetar y ser tolerantes, así como también defender que ninguna fuerza política sea atacada o cuestionada por tener planteamientos diferentes".

Moreno, que ha explicado que no hay ninguna medida del acuerdo con Vox en relación a la inmigración, ha querido dejar claro que no se ha cerrado ninguna cuestión con el partido de Santiago Abascal "que no aparezca en el acuerdo".

Por último, en relación al apoyo a la educación diferenciada que se recoge en el citado acuerdo con Vox, el líder de los 'populares' andaluces ha dicho que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que avala este modelo educativo.

MARÍN DESVINCULA A VOX DEL ACUERDO PP-CS

El líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha querido dejar claro este miércoles que cualquier acuerdo que puedan alcanzar PP y Vox sólo vincularía a ambas formaciones y, en modo alguno, vincularía a los acuerdos político y programático que PP-A y Cs han suscrito para posibilitar un nuevo Gobierno autonómico con el 'popular' Juanma Moreno como presidente.

En comparecencia ante los medios de comunicación tras suscribir un acuerdo político con el PP para investir a Moreno como presidente de la Junta, Marín manifestado que este acuerdo supone que el candidato del PP-A contará con el apoyo de los 21 escaños de Cs para ser investido presidente: "Prometimos cambio, y traemos cambio", con un gobierno que cuenta con el respaldo de 47 escaños y que tiene como objetivo poner en marcha medidas que vienen a regenerar la vida pública, a reactivar el empleo, a mejorar los servicios públicos y a poner orden en la administración de la Junta, que "necesitaba de aire fresco" tras casi 40 años de gobiernos socialistas.

Ha señalado que este acuerdo político plantea una estructura de gobierno, donde se reduce el número de consejerías y de delegaciones provinciales y, a partir de ahora, queda que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, haga la ronda consultas mañana para que los grupos manifestemos nuestra posición de cara al debate de investidura.

VOX: "SE ACABA EL CORTIJO DE LA IZQUIERDA EN ANDALUCÍA"

Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha advertido de que con su apoyo a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta "se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía" y ha añadido que "hoy es un día importante para Andalucía y para España".

